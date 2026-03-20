«Кохання» для виїзду за кордон: у Києві чоловік одружився із 80-річною тещею

На кордоні «закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя.

У пункт пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 44-ручного киянина зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю, які хотіли виїхати за кордон.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, попри різницю у віці, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів.

«Під час спілкування з прикордонниками ця історія «посипалась». «Закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. З’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Таким чином, «кохання без вікових обмежень» виявилось легендою для спроби незаконного виїзду», - заявили у ДПСУ.

Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

