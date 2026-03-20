  1. В Україні

«Кохання» для виїзду за кордон: у Києві чоловік одружився із 80-річною тещею

16:10, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На кордоні «закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункт пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 44-ручного киянина зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю, які хотіли виїхати за кордон.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Державна прикордонна служба України, попри різницю у віці, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів.

«Під час спілкування з прикордонниками ця історія «посипалась». «Закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. З’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Таким чином, «кохання без вікових обмежень» виявилось легендою для спроби незаконного виїзду», - заявили у ДПСУ.

Подружжю відмовлено у пропуску через держкордон. До Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Державна прикордонна служба

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]