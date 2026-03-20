КАС ВС: суды должны исследовать не только полномочия дисциплинарного органа, но и наличие состава дисциплинарного проступка адвоката

ВС рассмотрел спор по дисциплинарной ответственности адвоката и подчеркнул, что суды должны устанавливать как полномочия КГКА, так и наличие в действиях адвоката состава дисциплинарного проступка, поскольку неисследование этих обстоятельств делает невозможным правильное решение дела.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в порядке письменного производства дело № 460/27538/23 по кассационной жалобе на постановление апелляционного суда по спору об оспаривании решений органа адвокатского самоуправления о возбуждении дисциплинарного дела и применении дисциплинарного взыскания.

Предметом пересмотра стал вопрос правомерности действий квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и соблюдения судами предыдущих инстанций стандартов полного и всестороннего исследования обстоятельств дела.

Обстоятельства дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправными и отменить решения квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры региона о возбуждении дисциплинарного дела и решение о применении дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на шесть месяцев. Обосновывая иск, истец указывал, что материалы, на основании которых инициировано дисциплинарное производство, не содержат надлежащих доказательств совершения дисциплинарного проступка, а проверка жалобы была проведена формально с использованием непроверенных сведений.

Отдельно истец настаивал на отсутствии полномочий у соответствующего дисциплинарного органа рассматривать жалобу, ссылаясь на требования части третьей статьи 33 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», согласно которым дисциплинарное производство должно осуществляться по адресу рабочего места адвоката. В связи с этим, по мнению истца, жалоба подлежала рассмотрению другим региональным органом.

Также истец указывал, что полномочия членов КДКА Ровенской области прекратились еще 17 ноября 2022 года в связи с истечением пятилетнего срока, установленного частью второй статьи 50 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а потому данный орган не имел полномочий принимать оспариваемые решения.

Материалами дела установлено, что после поступления определения суда о возможном совершении адвокатом дисциплинарного проступка соответствующие материалы были переданы через высший орган адвокатского самоуправления в другую региональную квалификационно-дисциплинарную комиссию в связи с отсутствием кворума в комиссии по месту рабочего адреса адвоката. В дальнейшем дисциплинарным органом была проведена проверка, составлена соответствующая справка о наличии признаков дисциплинарного проступка, возбуждено дисциплинарное дело и по результатам его рассмотрения применено дисциплинарное взыскание.

Решения судов

Суд первой инстанции удовлетворил иск, исходя из того, что дисциплинарное производство осуществлено ненадлежащим органом, а порядок привлечения к дисциплинарной ответственности нарушен. Суд пришел к выводу, что положения подзаконных актов не могут изменять императивные предписания закона относительно территориальной подведомственности дисциплинарных дел.

Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав, что в связи с отсутствием кворума в компетентном органе по месту рабочего адреса адвоката передача материалов в другой регион была осуществлена правомерно на основании действующего законодательства и актов органов адвокатского самоуправления. Апелляционный суд также учел сложившуюся практику Верховного Суда по применению соответствующих норм права.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы, исходя из пределов кассационного пересмотра, определенных статьей 341 КАС Украины, считает необходимым отметить следующее.

Спорные правоотношения возникли в связи с принятием квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры решений о возбуждении дисциплинарного дела и наложении на адвоката дисциплинарного взыскания в виде приостановления права на занятие адвокатской деятельностью сроком на шесть месяцев.

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены решений дисциплинарного органа.

Суд апелляционной инстанции, принимая оспариваемое решение, указал на законность возбуждения дисциплинарного дела и применения спорного дисциплинарного взыскания.

Верховный Суд считает выводы судов первой и апелляционной инстанций преждевременными.

Согласно статье 242 КАС Украины судебное решение должно основываться на принципах верховенства права, быть законным и обоснованным. Законным является решение, принятое в соответствии с нормами материального права при соблюдении норм процессуального права. Обоснованным является решение, принятое на основании полно и всесторонне выясненных обстоятельств дела с оценкой всех аргументов участников.

В то же время Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 55 Конституции Украины каждому гарантируется право на судебную защиту, а задачей административного судопроизводства согласно статье 2 КАС Украины является эффективная защита прав лица от нарушений со стороны субъектов властных полномочий, что предусматривает обязанность суда проверить наличие нарушенного права и дать оценку всем доводам сторон.

Коллегия судей отмечает, что оспариваемые решения не соответствуют указанным требованиям, поскольку судами не исследованы ключевые обстоятельства дела.

Суды не дали оценку доводам истца об отсутствии полномочий у дисциплинарного органа на момент принятия спорных решений, хотя это является обязанностью суда при проверке правомерности действий субъекта властных полномочий.

Кроме того, судами вообще не исследован вопрос наличия в действиях истца состава дисциплинарного проступка, что является определяющим условием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Верховный Суд подчеркивает, что правовая оценка решений о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности должна включать проверку полномочий органа, установление факта совершения дисциплинарного проступка, наличие оснований для применения взыскания и соответствие выбранного вида взыскания принципу пропорциональности.

Само возбуждение дисциплинарного дела не означает доказанность проступка, а лишь свидетельствует о наличии признаков, подлежащих проверке.

Суды предыдущих инстанций ограничились исследованием вопроса территориальной подведомственности, не установив фактические обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора.

Верховный Суд также отмечает, что вопрос передачи дисциплинарных дел в другой регион в случае отсутствия кворума в компетентном органе уже был предметом правового анализа и не противоречит положениям Закона, поскольку соответствующие подзаконные акты конкретизируют порядок реализации норм закона в условиях объективной невозможности осуществления производства.

Вместе с тем без установления факта наличия или отсутствия дисциплинарного проступка и полномочий органа невозможно ни сформировать новый правовой вывод, ни отступить от существующей практики.

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что при отсутствии установленных фактических обстоятельств дела невозможно решить вопрос о необходимости отступления от ранее сформированных правовых выводов в подобных правоотношениях.

Учитывая, что судами не исследованы все обстоятельства дела, Верховный Суд пришел к выводу о нарушении норм процессуального права, что сделало невозможным правильное разрешение спора.

В связи с этим кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению, при этом Верховный Суд, учитывая допущенные судами обеих инстанций нарушения процессуального права, пришел к выводу о наличии оснований для выхода за пределы доводов кассационной жалобы, в связи с чем отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.