  1. В Украине

В Минюсте подняли вопрос обеспечения прав ветеранов в уголовных производствах

16:56, 20 марта 2026
Минюст инициировал обсуждение проблемы реинтеграции ветеранов в рамках действия уголовной юстиции.
В Киеве состоялась международная научно-практическая конференция «Особенности уголовной юстиции с участием ветеранов: механизмы ресоциализации и реинтеграции», инициированная Министерством юстиции.

В мероприятии приняли участие представители МВД, Минветеранов, Минобороны, Офиса Генерального прокурора, судебной власти, общественных организаций, ученые и международные партнеры.

Основной целью конференции стало изучение социально-правовых факторов поведения участников российско-украинской войны в рамках уголовной юстиции, а также разработка механизмов их ресоциализации и реинтеграции, в частности тех, кто находится под опекой Государственной уголовно-исполнительной службы.

В ходе дискуссий участники обсудили вопросы обеспечения прав ветеранов в уголовном производстве с учетом их социального статуса и психофизического состояния. Отдельное внимание уделили национальной и международной практике адаптации осужденных ветеранов к мирной жизни.

Заместитель министра юстиции Евгений Пикалов подчеркнул, что проблема реинтеграции ветеранов является многосекторальной и касается всей системы уголовной юстиции. Следовательно, отметил он, она требует синхронных и согласованных действий на межведомственном и экспертном уровнях.

ветераны минюст уголовное производство

