У Мінʼюсті підняли питання забезпечення прав ветеранів у кримінальних провадженнях

16:56, 20 березня 2026
Мін’юст ініціював обговорення проблеми реінтеграції ветеранів у межах дії кримінальної юстиції.
У Києві відбулася міжнародна науково-практична конференція «Особливості кримінальної юстиції за участю ветеранів: механізми ресоціалізації та реінтеграції», ініційована Міністерством юстиції.

У заході взяли участь представники МВС, Мінветеранів, Міноборони, Офісу Генерального прокурора, судової влади, громадських організацій, науковці та міжнародні партнери.

Основною метою конференції стало вивчення соціально-правових чинників поведінки учасників російсько-української війни у межах кримінальної юстиції, а також напрацювання механізмів їхньої ресоціалізації та реінтеграції, зокрема тих, хто перебуває під опікою Державної кримінально-виконавчої служби.

Під час дискусій учасники обговорили питання забезпечення прав ветеранів у кримінальному провадженні з урахуванням їхнього соціального статусу та психофізичного стану. Окрему увагу приділили національній і міжнародній практиці адаптації засуджених ветеранів до мирного життя.

Заступник міністра юстиції Євген Пікалов наголосив, що проблема реінтеграції ветеранів є багатосекторальною і стосується усієї системи кримінальної юстиції. Відтак, наголосив він, вона потребує синхронних та узгоджених дій на міжвідомчому та експертному рівнях.

