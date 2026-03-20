  1. В Украине

Кабмин выделил 12,85 млрд грн на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости регионов

15:53, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из выделенной суммы будет профинансирована защита 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления, на что предусмотрено 3,5 млрд грн.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство выделило 12,85 млрд грн на первые работы по подготовке к следующему отопительному сезону в рамках планов устойчивости регионов. Средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Киевской области. Соответствующее решение было принято на выездном заседании Кабмина в Одессе, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, 3,5 млрд. грн. предусмотрено в защиту 24 высоковольтных подстанций силами Агентства восстановления, еще 9,4 млрд. грн. получат прифронтовые регионы и Киевщина для обустройства защитных сооружений на распределительных подстанциях и других объектах критической инфраструктуры.

Юлия Свириденко отметила, что правительство уже начало подготовку к следующей зиме. Среди приоритетов – защита энергетических объектов, развитие распределенной генерации, обеспечение резервными источниками питания систем тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения.

Во время рабочей поездки в Одесскую область она заслушала руководителей Одесской, Николаевской и Херсонской ОВ по выполнению планов устойчивости. По итогам определены первоочередные задачи, а также объемы финансирования: Одесская область получит 582,3 млн грн, Николаевская – 280,7 млн ​​грн, Херсонская – 97,5 млн грн.

Планы устойчивости регионов подразумевают комплексную подготовку энергосистемы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Они разработаны правительством совместно с областными военными администрациями и органами местного самоуправления и включают в себя защиту энергообъектов, развитие генерации, бесперебойное тепло- и водоснабжение и децентрализацию систем в крупных городах.

Общая потребность в финансировании этих мер оценивается в 278 млрд грн (5,4 млрд евро). Для ее покрытия правительство работает над привлечением ресурсов международных партнеров, а также предусматривает софинансирование со стороны общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

Читайте также

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]