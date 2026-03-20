  1. В Україні

Кабмін виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів

15:53, 20 березня 2026
З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн.
фото: КМУ
Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості регіонів. Кошти спрямують на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області. Відповідне рішення ухвалено на виїзному засіданні Кабміну в Одесі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, 3,5 млрд грн передбачено на захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, ще 9,4 млрд грн отримають прифронтові регіони та Київщина для облаштування захисних споруд на розподільчих підстанціях та інших об’єктах критичної інфраструктури.

Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже розпочав підготовку до наступної зими. Серед пріоритетів — захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервними джерелами живлення систем тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання.

Під час робочої поїздки на Одещину вона заслухала керівників Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА щодо виконання планів стійкості. За підсумками визначено першочергові завдання, а також обсяги фінансування: Одеська область отримає 582,3 млн грн, Миколаївська — 280,7 млн грн, Херсонська — 97,5 млн грн.

Плани стійкості регіонів передбачають комплексну підготовку енергосистеми та житлово-комунального господарства до опалювального сезону. Вони розроблені урядом спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування і включають захист енергооб’єктів, розвиток генерації, безперебійне тепло- та водопостачання і децентралізацію систем у великих містах.

Загальна потреба у фінансуванні цих заходів оцінюється у 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням ресурсів міжнародних партнерів, а також передбачає співфінансування з боку громад.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

