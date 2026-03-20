Кабмін виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів

З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн.

Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступного опалювального сезону в межах планів стійкості регіонів. Кошти спрямують на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях та Київській області. Відповідне рішення ухвалено на виїзному засіданні Кабміну в Одесі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, 3,5 млрд грн передбачено на захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, ще 9,4 млрд грн отримають прифронтові регіони та Київщина для облаштування захисних споруд на розподільчих підстанціях та інших об’єктах критичної інфраструктури.

Юлія Свириденко зазначила, що уряд уже розпочав підготовку до наступної зими. Серед пріоритетів — захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервними джерелами живлення систем тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання.

Під час робочої поїздки на Одещину вона заслухала керівників Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА щодо виконання планів стійкості. За підсумками визначено першочергові завдання, а також обсяги фінансування: Одеська область отримає 582,3 млн грн, Миколаївська — 280,7 млн грн, Херсонська — 97,5 млн грн.

Плани стійкості регіонів передбачають комплексну підготовку енергосистеми та житлово-комунального господарства до опалювального сезону. Вони розроблені урядом спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування і включають захист енергооб’єктів, розвиток генерації, безперебійне тепло- та водопостачання і децентралізацію систем у великих містах.

Загальна потреба у фінансуванні цих заходів оцінюється у 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням ресурсів міжнародних партнерів, а також передбачає співфінансування з боку громад.

