Конкурс в Николаевский апелляционный суд: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания пяти кандидатов на должности судей в Николаевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 19 марта Комиссией приняты следующие решения:

Бионосенко Владимир Викторович — 738,27 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Гарский Александр Вячеславович — 709,9 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Чаричанский Павел Алексеевич — 731,56 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Радкевич Виктория Николаевна — 428,44 — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Червоненко Дмитрий Валерьевич — 739,43 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 19 кандидатами: 11 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 6 кандидатов — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

