Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Миколаївському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 19 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Біоносенко Володимир Вікторович - 738,27 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гарський Олександр Вячеславович - 709,9 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Чаричанський Павло Олексійович - 731,56 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Радкевич Вікторія Миколаївна - 428,44 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Червоненко Дмитро Валерійович - 739,43 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 19 кандидатами: 11 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 6 кандидатів – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

