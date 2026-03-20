  1. Суд інфо

Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

16:48, 20 березня 2026
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох кандидатів на посади суддів у Миколаївському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 19 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Біоносенко Володимир Вікторович - 738,27 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гарський Олександр Вячеславович - 709,9 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Чаричанський Павло Олексійович - 731,56 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Радкевич Вікторія Миколаївна - 428,44 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Червоненко Дмитро Валерійович - 739,43 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 19 кандидатами: 11 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 6 кандидатів – не підтвердили, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

