Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии

16:50, 20 марта 2026
Законы ратифицируют соглашения с ЕС, Хорватией, Словенией, Польшей и Словакией.
Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые ратифицируют соглашения с Хорватией, Словенией, Польшей, Словакией и ЕС в сферах науки, финансов, социальной политики и дипломатии.

4775-IX обеспечивает привлечение технической и финансовой помощи от Правительства Словении для проведения реформ и устойчивого развития;

4798-IX позволяет членам семей сотрудников дипломатических учреждений осуществлять оплачиваемую деятельность в Хорватии и Украине;

4799-IX  регулирует вопросы размещения дипломатических представительств Украины и Словакии на принципах паритетности;

4800-IX легализует работу польского Bank Gospodarstwa Krajowego, который будет предоставлять финансовую помощь и займы для восстановления Украины;

4804-IX  открывает доступ для участия Украины в программе ЕС по развитию занятости и социальных инноваций (EaSI);

4805-IX  возобновляет действие Соглашения с ЕС о научном и технологическом сотрудничестве для интеграции украинских исследователей в европейское пространство.

