Зеленский подписал законы, ратифицирующие соглашения с рядом стран в науке, финансах, соцполитике и дипломатии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые ратифицируют соглашения с Хорватией, Словенией, Польшей, Словакией и ЕС в сферах науки, финансов, социальной политики и дипломатии.
4775-IX обеспечивает привлечение технической и финансовой помощи от Правительства Словении для проведения реформ и устойчивого развития;
4798-IX позволяет членам семей сотрудников дипломатических учреждений осуществлять оплачиваемую деятельность в Хорватии и Украине;
4799-IX регулирует вопросы размещения дипломатических представительств Украины и Словакии на принципах паритетности;
4800-IX легализует работу польского Bank Gospodarstwa Krajowego, который будет предоставлять финансовую помощь и займы для восстановления Украины;
4804-IX открывает доступ для участия Украины в программе ЕС по развитию занятости и социальных инноваций (EaSI);
4805-IX возобновляет действие Соглашения с ЕС о научном и технологическом сотрудничестве для интеграции украинских исследователей в европейское пространство.
