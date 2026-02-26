Позики, гранти і гарантії: Україна відкриває ринок для польського банку розвитку
Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні» (реєстр. №0363).
Документ створює правові підстави для роботи Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Що передбачає угода
Угода відкриває можливість надання Уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансової та технічної допомоги. Йдеться, зокрема, про:
- позики та інші фінансові інструменти;
- підтримку експорту;
- гранти;
- гарантії для реалізації проєктів відновлення та розвитку України.
Очікується, що діяльність польського банку розвитку сприятиме залученню додаткових ресурсів для економічних проєктів та посиленню фінансового й інвестиційного співробітництва між Україною та Республіка Польща.
У парламенті зазначили, що прийняття закону не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.
