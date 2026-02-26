  1. В Украине

Займы, гранты и гарантии: Украина открывает рынок для польского банка развития

12:05, 26 февраля 2026
Рада ратифицировала соглашение о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине.
Займы, гранты и гарантии: Украина открывает рынок для польского банка развития
Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине» (рег. №0363).

Документ создает правовые основания для работы Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.

Что предусматривает соглашение

Соглашение открывает возможность предоставления Правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовой и технической помощи. Речь, в частности, идет о:

  • займах и других финансовых инструментах;
  • поддержке экспорта;
  • грантах;
  • гарантиях для реализации проектов восстановления и развития Украины.

Ожидается, что деятельность польского банка развития будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для экономических проектов и усилению финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Республикой Польша.

В парламенте отметили, что принятие закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Верховная Рада Украины

Лента новостей

