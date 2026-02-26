Займы, гранты и гарантии: Украина открывает рынок для польского банка развития
Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине» (рег. №0363).
Документ создает правовые основания для работы Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Что предусматривает соглашение
Соглашение открывает возможность предоставления Правительству Украины, государственным и частным учреждениям и организациям финансовой и технической помощи. Речь, в частности, идет о:
- займах и других финансовых инструментах;
- поддержке экспорта;
- грантах;
- гарантиях для реализации проектов восстановления и развития Украины.
Ожидается, что деятельность польского банка развития будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов для экономических проектов и усилению финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Республикой Польша.
В парламенте отметили, что принятие закона не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.
