  1. В Україні

Україна розширює співпрацю з ОАЕ та Словенією: парламент схвалив нові угоди

12:38, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада ратифікувала угоди з ОАЕ та Словенією.
Україна розширює співпрацю з ОАЕ та Словенією: парламент схвалив нові угоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 26 лютого ухвалила два закони про ратифікацію міжнародних угод — з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Республікою Словенія.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ

Парламент підтримав Закон «Про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів» (реєстр. №0339).

Угоду було підписано 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі.

Її ратифікація сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій та обміну досвідом.

Українські товаровиробники зможуть отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Об’єднаних Арабських Еміратів та розширення ринків збуту своїх товарів.

Технічна та фінансова співпраця зі Словенією

Також Верховна Рада ратифікувала Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про технічне та фінансове співробітництво» (реєстр. №0358).

Документ створює рамкові умови для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Словенії. Зокрема, угода передбачає:

  • передачу ноу-хау;
  • проведення тренінгів і консультацій;
  • постачання обладнання та матеріалів;
  • впровадження нових технологій;
  • надання грантів.

Угода також визначає механізми погодження відповідних проєктів та умови їх реалізації.

У парламенті зазначають, що реалізація Угоди сприятиме поглибленню двосторонньої співпраці між Україною та Республікою Словенія, підтримці реформ у сфері європейської інтеграції, активізації технічного та фінансового співробітництва, а також просуванню демократії та прав людини, миру, безпеки й стабільності в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]