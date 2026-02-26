Україна розширює співпрацю з ОАЕ та Словенією: парламент схвалив нові угоди

Верховна Рада ратифікувала угоди з ОАЕ та Словенією.

Верховна Рада 26 лютого ухвалила два закони про ратифікацію міжнародних угод — з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Республікою Словенія.

Всеосяжне економічне партнерство з ОАЕ

Парламент підтримав Закон «Про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів» (реєстр. №0339).

Угоду було підписано 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі.

Її ратифікація сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій та обміну досвідом.

Українські товаровиробники зможуть отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг Об’єднаних Арабських Еміратів та розширення ринків збуту своїх товарів.

Технічна та фінансова співпраця зі Словенією

Також Верховна Рада ратифікувала Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про технічне та фінансове співробітництво» (реєстр. №0358).

Документ створює рамкові умови для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Словенії. Зокрема, угода передбачає:

передачу ноу-хау;

проведення тренінгів і консультацій;

постачання обладнання та матеріалів;

впровадження нових технологій;

надання грантів.

Угода також визначає механізми погодження відповідних проєктів та умови їх реалізації.

У парламенті зазначають, що реалізація Угоди сприятиме поглибленню двосторонньої співпраці між Україною та Республікою Словенія, підтримці реформ у сфері європейської інтеграції, активізації технічного та фінансового співробітництва, а також просуванню демократії та прав людини, миру, безпеки й стабільності в Україні.

