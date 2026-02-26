Украина расширяет сотрудничество с ОАЭ и Словенией: парламент одобрил новые соглашения

Верховная Рада ратифицировала соглашения с ОАЭ и Словенией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 февраля приняла два закона о ратификации международных соглашений — с Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Словения.

Всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ

Парламент поддержал Закон «О ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» (рег. №0339).

Соглашение было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби.

Его ратификация будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.

Украинские товаропроизводители смогут получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Объединенных Арабских Эмиратов и расширения рынков сбыта своей продукции.

Техническое и финансовое сотрудничество со Словенией

Также Верховная Рада ратифицировала Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о техническом и финансовом сотрудничестве» (рег. №0358).

Документ создает рамочные условия для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словении. В частности, соглашение предусматривает:

передачу ноу-хау;

проведение тренингов и консультаций;

поставку оборудования и материалов;

внедрение новых технологий;

предоставление грантов.

Соглашение также определяет механизмы согласования соответствующих проектов и условия их реализации.

В парламенте отмечают, что реализация Соглашения будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Словения, поддержке реформ в сфере европейской интеграции, активизации технического и финансового сотрудничества, а также продвижению демократии и прав человека, мира, безопасности и стабильности в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.