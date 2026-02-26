Украина расширяет сотрудничество с ОАЭ и Словенией: парламент одобрил новые соглашения
Верховная Рада 26 февраля приняла два закона о ратификации международных соглашений — с Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Словения.
Всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ
Парламент поддержал Закон «О ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» (рег. №0339).
Соглашение было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби.
Его ратификация будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.
Украинские товаропроизводители смогут получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Объединенных Арабских Эмиратов и расширения рынков сбыта своей продукции.
Техническое и финансовое сотрудничество со Словенией
Также Верховная Рада ратифицировала Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о техническом и финансовом сотрудничестве» (рег. №0358).
Документ создает рамочные условия для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словении. В частности, соглашение предусматривает:
- передачу ноу-хау;
- проведение тренингов и консультаций;
- поставку оборудования и материалов;
- внедрение новых технологий;
- предоставление грантов.
Соглашение также определяет механизмы согласования соответствующих проектов и условия их реализации.
В парламенте отмечают, что реализация Соглашения будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Словения, поддержке реформ в сфере европейской интеграции, активизации технического и финансового сотрудничества, а также продвижению демократии и прав человека, мира, безопасности и стабильности в Украине.
