  1. В Украине

Украина расширяет сотрудничество с ОАЭ и Словенией: парламент одобрил новые соглашения

12:38, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада ратифицировала соглашения с ОАЭ и Словенией.
Украина расширяет сотрудничество с ОАЭ и Словенией: парламент одобрил новые соглашения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 февраля приняла два закона о ратификации международных соглашений — с Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Словения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Всеобъемлющее экономическое партнерство с ОАЭ

Парламент поддержал Закон «О ратификации Соглашения о Всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» (рег. №0339).

Соглашение было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби.

Его ратификация будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.

Украинские товаропроизводители смогут получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг Объединенных Арабских Эмиратов и расширения рынков сбыта своей продукции.

Техническое и финансовое сотрудничество со Словенией

Также Верховная Рада ратифицировала Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Словения о техническом и финансовом сотрудничестве» (рег. №0358).

Документ создает рамочные условия для привлечения технической и финансовой помощи со стороны Словении. В частности, соглашение предусматривает:

  • передачу ноу-хау;
  • проведение тренингов и консультаций;
  • поставку оборудования и материалов;
  • внедрение новых технологий;
  • предоставление грантов.

Соглашение также определяет механизмы согласования соответствующих проектов и условия их реализации.

В парламенте отмечают, что реализация Соглашения будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Словения, поддержке реформ в сфере европейской интеграции, активизации технического и финансового сотрудничества, а также продвижению демократии и прав человека, мира, безопасности и стабильности в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

Шестой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]