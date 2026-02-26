  1. В Україні

Україна отримала доступ до програми зайнятості ЄС і відновила наукову співпрацю

13:10, 26 лютого 2026
Верховна Рада ратифікувала угоди з ЄС щодо зайнятості та науки.
Ілюстративне зображення: euneighbourseast
Верховна Рада ухвалила у четвер, 26 лютого, два закони про ратифікацію угод з Європейським Союзом, що стосуються участі України у соціальних програмах ЄС та відновлення науково-технологічного співробітництва.

Доступ до програми EaSI Європейського соціального фонду Плюс

Парламент ратифікував Угоду між Україною та ЄС про участь України у напрямі «Зайнятість та соціальні інновації» (EaSI) Європейського соціального фонду Плюс (ESF+)» (реєстр. №0359).

Документ було підписано 12 липня 2025 року в Римі.

Реалізація угоди відкриває для України доступ до одного з ключових інструментів ЄС з інвестування в людський капітал із бюджетом 762 млн євро.

Напрям EaSI передбачає:

  • модернізацію політики зайнятості та соціального захисту;
  • підтримку мобільності робочої сили;
  • зменшення безробіття;
  • посилення соціальної інтеграції.

Участь у програмі дозволить Україні долучатися до європейських ініціатив у сфері зайнятості, розвитку ринку праці, підтримки вразливих груп та впровадження соціальних інновацій.

Програма реалізується в межах багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, тому участь України відбуватиметься в межах бюджету Європейського Союзу на цей період.

Відновлення науково-технологічного співробітництва

Також Верховна Рада ратифікувала Угоду (у формі обміну нотами) між Україною та ЄС про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (реєстр. №0361).

Йдеться про поновлення дії угоди від 4 липня 2002 року, строк якої завершився 8 листопада 2024 року.

Ратифікація створює правові підстави для продовження та поглиблення співпраці у сфері науки, технологій, досліджень та інновацій.

Документ передбачає:

  • участь українських наукових установ і закладів вищої освіти у спільних дослідницьких проєктах з ЄС;
  • обмін науковими кадрами;
  • доступ до дослідницької інфраструктури;
  • співпрацю в межах спільного комітету Україна – ЄС з питань науки і технологій.

Українські організації зможуть брати участь у проєктах ЄС у визначених сферах спільної діяльності, отримають можливість спільного використання дослідницького обладнання та обміну інформацією щодо практик і законодавства.

Верховна Рада України ЄС





