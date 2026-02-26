Украина получила доступ к программе занятости ЕС и возобновила научное сотрудничество

Верховная Рада ратифицировала соглашения с ЕС по вопросам занятости и науки.

Верховная Рада в четверг, 26 февраля, приняла два закона о ратификации соглашений с Европейским Союзом, касающихся участия Украины в социальных программах ЕС и восстановления научно-технологического сотрудничества.

Доступ к программе EaSI Европейского социального фонда Плюс

Парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и ЕС об участии Украины в направлении «Занятость и социальные инновации» (EaSI) Европейского социального фонда Плюс (ESF+) (рег. №0359).

Документ был подписан 12 июля 2025 года в Риме.

Реализация соглашения открывает для Украины доступ к одному из ключевых инструментов ЕС по инвестированию в человеческий капитал с бюджетом 762 млн евро.

Направление EaSI предусматривает:

модернизацию политики занятости и социальной защиты;

поддержку мобильности рабочей силы;

сокращение безработицы;

усиление социальной интеграции.

Участие в программе позволит Украине присоединиться к европейским инициативам в сфере занятости, развития рынка труда, поддержки уязвимых групп и внедрения социальных инноваций.

Программа реализуется в рамках многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, поэтому участие Украины будет осуществляться в пределах бюджета Европейского Союза на этот период.

Восстановление научно-технологического сотрудничества

Также Верховная Рада ратифицировала Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и ЕС о возобновлении действия Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о научном и технологическом сотрудничестве (рег. №0361).

Речь идет о продлении действия соглашения от 4 июля 2002 года, срок которого истек 8 ноября 2024 года.

Ратификация создает правовые основания для продолжения и углубления сотрудничества в сфере науки, технологий, исследований и инноваций.

Документ предусматривает:

участие украинских научных учреждений и учреждений высшего образования в совместных исследовательских проектах с ЕС;

обмен научными кадрами;

доступ к исследовательской инфраструктуре;

сотрудничество в рамках совместного комитета Украина – ЕС по вопросам науки и технологий.

Украинские организации смогут участвовать в проектах ЕС в определенных сферах совместной деятельности, получат возможность совместного использования исследовательского оборудования и обмена информацией о практиках и законодательстве.

