Украина получила доступ к программе занятости ЕС и возобновила научное сотрудничество
Верховная Рада в четверг, 26 февраля, приняла два закона о ратификации соглашений с Европейским Союзом, касающихся участия Украины в социальных программах ЕС и восстановления научно-технологического сотрудничества.
Доступ к программе EaSI Европейского социального фонда Плюс
Парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и ЕС об участии Украины в направлении «Занятость и социальные инновации» (EaSI) Европейского социального фонда Плюс (ESF+) (рег. №0359).
Документ был подписан 12 июля 2025 года в Риме.
Реализация соглашения открывает для Украины доступ к одному из ключевых инструментов ЕС по инвестированию в человеческий капитал с бюджетом 762 млн евро.
Направление EaSI предусматривает:
- модернизацию политики занятости и социальной защиты;
- поддержку мобильности рабочей силы;
- сокращение безработицы;
- усиление социальной интеграции.
Участие в программе позволит Украине присоединиться к европейским инициативам в сфере занятости, развития рынка труда, поддержки уязвимых групп и внедрения социальных инноваций.
Программа реализуется в рамках многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, поэтому участие Украины будет осуществляться в пределах бюджета Европейского Союза на этот период.
Восстановление научно-технологического сотрудничества
Также Верховная Рада ратифицировала Соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и ЕС о возобновлении действия Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о научном и технологическом сотрудничестве (рег. №0361).
Речь идет о продлении действия соглашения от 4 июля 2002 года, срок которого истек 8 ноября 2024 года.
Ратификация создает правовые основания для продолжения и углубления сотрудничества в сфере науки, технологий, исследований и инноваций.
Документ предусматривает:
- участие украинских научных учреждений и учреждений высшего образования в совместных исследовательских проектах с ЕС;
- обмен научными кадрами;
- доступ к исследовательской инфраструктуре;
- сотрудничество в рамках совместного комитета Украина – ЕС по вопросам науки и технологий.
Украинские организации смогут участвовать в проектах ЕС в определенных сферах совместной деятельности, получат возможность совместного использования исследовательского оборудования и обмена информацией о практиках и законодательстве.
