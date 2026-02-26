  1. В Україні

Рада ратифікувала угоди з Хорватією та Словаччиною: робота для родин дипломатів і новий етап співпраці

11:48, 26 лютого 2026
Верховна Рада схвалила ратифікацію угод з Хорватією та Словаччиною: що передбачають документи.
Рада ратифікувала угоди з Хорватією та Словаччиною: робота для родин дипломатів і новий етап співпраці
26 лютого Верховна Рада України ухвалила два закони про ратифікацію міжнародних угод — з Республіка Хорватія та Словацька Республіка.

Угода з Хорватією (реєстр. №0351)

Ратифікація Угоди дозволить надати членам сімей українських та хорватських диппредставництв або консульських установ право здійснювати оплачувану діяльність на території України та Хорватії.

Угода зі Словаччиною

Парламент ратифікував Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичного представництва України в Словацькій Республіці та дипломатичного представництва Словацької Республіки в Україні» (реєстр. №0362).

Очікується, що ратифікація цієї угоди сприятиме подальшому розвитку та зміцненню українсько-словацьких відносин на засадах взаємності та паритетності.

Верховна Рада України

