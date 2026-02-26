Рада ратифицировала соглашения с Хорватией и Словакией: работа для семей дипломатов и новый этап сотрудничества

Верховная Рада одобрила ратификацию соглашений с Хорватией и Словакией: что предусматривают документы.

26 февраля Верховная Рада Украины приняла два закона о ратификации международных соглашений — с Республикой Хорватия и Словацкой Республикой.

Соглашение с Хорватией (рег. №0351)

Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и хорватских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность на территории Украины и Хорватии.

Соглашение со Словакией

Парламент ратифицировал Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о взаимопонимании относительно размещения дипломатического представительства Украины в Словацкой Республике и дипломатического представительства Словацкой Республики в Украине» (рег. №0362).

Ожидается, что ратификация этого соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению украинско-словацких отношений на принципах взаимности и паритетности.

