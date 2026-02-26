  1. В Украине

Рада ратифицировала соглашения с Хорватией и Словакией: работа для семей дипломатов и новый этап сотрудничества

11:48, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховная Рада одобрила ратификацию соглашений с Хорватией и Словакией: что предусматривают документы.
Рада ратифицировала соглашения с Хорватией и Словакией: работа для семей дипломатов и новый этап сотрудничества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

26 февраля Верховная Рада Украины приняла два закона о ратификации международных соглашений — с Республикой Хорватия и Словацкой Республикой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соглашение с Хорватией (рег. №0351)

Ратификация Соглашения позволит предоставить членам семей украинских и хорватских дипломатических представительств или консульских учреждений право осуществлять оплачиваемую деятельность на территории Украины и Хорватии.

Соглашение со Словакией

Парламент ратифицировал Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Словацкой Республики о взаимопонимании относительно размещения дипломатического представительства Украины в Словацкой Республике и дипломатического представительства Словацкой Республики в Украине» (рег. №0362).

Ожидается, что ратификация этого соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению украинско-словацких отношений на принципах взаимности и паритетности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]