Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з низкою країн у науці, фінансах, соцполітиці і дипломатії

16:50, 20 березня 2026
Закони ратифікують угоди з ЄС, Хорватією, Словенією, Польщею та Словаччиною.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з Хорватією, Словенією, Польщею, Словаччиною та ЄС у сферах науки, фінансів, соцполітики і дипломатії.

4775-IX забезпечує залучення технічної та фінансової допомоги від Уряду Словенії для проведення реформ та сталого розвитку;

4798-IX дозволяє членам сімей співробітників дипломатичних установ здійснювати оплачувану діяльність у Хорватії та Україні;

4799-IX врегульовує питання розміщення дипломатичних представництв України та Словаччини на принципах паритетності;

4800-IX легалізує роботу польського “Bank Gospodarstwa Krajowego”, який надаватиме фінансову допомогу та позики для відновлення України;

4804-IX відкриває доступ для участі України у програмі ЄС із розвитку зайнятості та соціальних інновацій (EaSI);

4805-IX відновлює дію Угоди з ЄС про наукове і технологічне співробітництво для інтеграції українських дослідників до європейського простору.

