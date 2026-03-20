Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з низкою країн у науці, фінансах, соцполітиці і дипломатії

Закони ратифікують угоди з ЄС, Хорватією, Словенією, Польщею та Словаччиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які ратифікують угоди з Хорватією, Словенією, Польщею, Словаччиною та ЄС у сферах науки, фінансів, соцполітики і дипломатії.

4775-IX забезпечує залучення технічної та фінансової допомоги від Уряду Словенії для проведення реформ та сталого розвитку;

4798-IX дозволяє членам сімей співробітників дипломатичних установ здійснювати оплачувану діяльність у Хорватії та Україні;

4799-IX врегульовує питання розміщення дипломатичних представництв України та Словаччини на принципах паритетності;

4800-IX легалізує роботу польського “Bank Gospodarstwa Krajowego”, який надаватиме фінансову допомогу та позики для відновлення України;

4804-IX відкриває доступ для участі України у програмі ЄС із розвитку зайнятості та соціальних інновацій (EaSI);

4805-IX відновлює дію Угоди з ЄС про наукове і технологічне співробітництво для інтеграції українських дослідників до європейського простору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.