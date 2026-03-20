Цены на топливо снова выросли — сколько стоят бензин и дизель

Три из исследуемых сетей АЗК повысили на 3 грн/л цены на дизельное топливо.

В пятницу, 20 марта, цены на все виды топлива по сравнению с 19 марта выросли на 1–3 грн/л, пишет «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что три из исследуемых сетей АЗК повысили на 3 грн/л цены на дизельное топливо: Socar, WOG, UPG.

В первых двух из них на сегодня дизельное топливо стоит соответственно 84,99 грн/л, ДП+ — 87,99 грн/л. Такая же цена и в ОККО, которая сравнялась с этим показателем, повысив стоимость на 2 грн/л. UPG показывает соответственно 82,9 грн/л и 85,9 грн/л.

Государственная «Укрнафта» после повышения цен на дизель на 2 грн/л имеет цену ДП в 77,99 грн/л и ДП+ — 81,99 грн/л, что является самой низкой среди исследуемых сетей.

Цена на бензин повысилась на 1 грн/л в ОККО, на 2 грн/л в WOG, на 3 грн/л в Socar и UPG, однако у последней она остаётся самой низкой среди частных сетей.

При этом государственная «Укрнафта» оставила без изменений

