  1. В Україні

Ціни на пальне знову зросли — скільки коштують бензин та ДП

16:11, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Три з досліджуваних мереж АЗК підняли на 3 грн/л ціни на дизельне пальне.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 20 березня, ціни на всі види пального у порівняно з 19 березня зросли на 1-3 грн/л, пише «Інтерфакс-Україна».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що три з досліджуваних мереж АЗК підняли на 3 грн/л ціни на дизельне пальне: Socar, WOG, UPG.

У перших двох з яких на сьогодні ДП коштує відповідно 84,99 грн/л, ДП+ – 87,99 грн/л. Така ж ціна і в ОККО, яка прирівняла їх до цього показника здорожчанням на 2 грн/л. UPG показує відповідно 82,9 грн/л та 85,9 грн/л.

Державна «Укрнафта» після підвищення цін на дизель на 2 грн/л має ціну ДП в 77,99 грн/л та ДП+ – 81,99 грн/л, що є найнижчою серед досліджуваних мереж.

Ціна на бензин підвищилася на 1 грн/л на ОККО, на 2 грн/л на WOG, на 3 грн/л на Socar та UPG, але в останньої залишається найнижчою серед приватних мереж.

При цьому державна «Укрнафта» залишила без змін ціну на А-95 та знизила на 3 грн/л ціну на А-95+. На обидва види пального вона складає 68,99 грн/л.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ціни

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]