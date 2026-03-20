Ціни на пальне знову зросли — скільки коштують бензин та ДП

Три з досліджуваних мереж АЗК підняли на 3 грн/л ціни на дизельне пальне.

У п’ятницю, 20 березня, ціни на всі види пального у порівняно з 19 березня зросли на 1-3 грн/л, пише «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що три з досліджуваних мереж АЗК підняли на 3 грн/л ціни на дизельне пальне: Socar, WOG, UPG.

У перших двох з яких на сьогодні ДП коштує відповідно 84,99 грн/л, ДП+ – 87,99 грн/л. Така ж ціна і в ОККО, яка прирівняла їх до цього показника здорожчанням на 2 грн/л. UPG показує відповідно 82,9 грн/л та 85,9 грн/л.

Державна «Укрнафта» після підвищення цін на дизель на 2 грн/л має ціну ДП в 77,99 грн/л та ДП+ – 81,99 грн/л, що є найнижчою серед досліджуваних мереж.

Ціна на бензин підвищилася на 1 грн/л на ОККО, на 2 грн/л на WOG, на 3 грн/л на Socar та UPG, але в останньої залишається найнижчою серед приватних мереж.

При цьому державна «Укрнафта» залишила без змін ціну на А-95 та знизила на 3 грн/л ціну на А-95+. На обидва види пального вона складає 68,99 грн/л.

