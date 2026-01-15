10 років чекав – киянин здійснив мрію та отримав номерний знак ROMAHTIK на авто

Киянин отримав унікальні номерні знаки та поділився секретом наполегливості.

Киянин Артем звернувся до сервісного центру МВС №8042 для перереєстрації автомобіля та закріплення індивідуальних номерних знаків, здійснивши давню мрію.

Історія почалася ще 10 років тому: у колективі Артема називали «Романтик», і він мріяв бачити це прізвисько на своєму авто. Через недоступність комбінації ROMANTIK чоловік обрав альтернативу — замінив літеру «N» на схожу «H». Так на номері з’явився ROMAHTIK.

«Головне — не здаватися», — ділиться Артем, наголошуючи, що наполегливість обов’язково приносить результат.

Індивідуальні номерні знаки дозволяють не лише ідентифікувати авто, а й підкреслити власну історію та характер, додають у головному сервісному центрі МВС.

