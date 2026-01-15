  1. В Украине

10 лет ждал – киевлянин осуществил мечту и получил номерной знак ROMAHTIK на автомобиль

23:06, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевлянин получил уникальные номерные знаки и поделился секретом настойчивости.
10 лет ждал – киевлянин осуществил мечту и получил номерной знак ROMAHTIK на автомобиль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевлянин Артем обратился в сервисный центр МВД №8042 для перерегистрации автомобиля и закрепления индивидуальных номерных знаков, осуществив давнюю мечту.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

История началась еще 10 лет назад: в коллективе Артема называли «Романтик», и он мечтал видеть это прозвище на своем авто. Из-за недоступности комбинации ROMANTIK мужчина выбрал альтернативу – заменил букву «N» на похожую «H». Так на номере появился ROMAHTIK.

«Главное — не сдаваться», — делится Артем, подчеркивая, что настойчивость обязательно приносит результат.

Индивидуальные номерные знаки позволяют не только идентифицировать автомобиль, но и подчеркнуть его историю и характер, добавляют в главном сервисном центре МВД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД авто транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]