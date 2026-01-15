10 лет ждал – киевлянин осуществил мечту и получил номерной знак ROMAHTIK на автомобиль

Киевлянин получил уникальные номерные знаки и поделился секретом настойчивости.

Киевлянин Артем обратился в сервисный центр МВД №8042 для перерегистрации автомобиля и закрепления индивидуальных номерных знаков, осуществив давнюю мечту.

История началась еще 10 лет назад: в коллективе Артема называли «Романтик», и он мечтал видеть это прозвище на своем авто. Из-за недоступности комбинации ROMANTIK мужчина выбрал альтернативу – заменил букву «N» на похожую «H». Так на номере появился ROMAHTIK.

«Главное — не сдаваться», — делится Артем, подчеркивая, что настойчивость обязательно приносит результат.

Индивидуальные номерные знаки позволяют не только идентифицировать автомобиль, но и подчеркнуть его историю и характер, добавляют в главном сервисном центре МВД.

