У Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого, — Юлія Свириденко
21:12, 15 січня 2026
Юлія Свириденко також підкреслила, що це рішення не поширюється на дитячі садки.
Фото: novyny.live
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.
«У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки», - заявила вона.
За її словами, МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.