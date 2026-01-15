У Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого, — Юлія Свириденко

Юлія Свириденко також підкреслила, що це рішення не поширюється на дитячі садки.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що у Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

«У Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки», - заявила вона.

За її словами, МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні.

