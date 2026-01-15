В Киеве должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля — Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.
«В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады», — заявила она.
По ее словам, Министерство образования и науки совместно с областными военными администрациями должны определить необходимость для всех учреждений образования временно перейти с очного обучения на дистанционное либо продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года — в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.