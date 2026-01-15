В Киеве должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко также подчеркнула, что это решение не распространяется на детские сады.

Фото: novyny.live

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

«В Киеве Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады», — заявила она.

По ее словам, Министерство образования и науки совместно с областными военными администрациями должны определить необходимость для всех учреждений образования временно перейти с очного обучения на дистанционное либо продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года — в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

