Мають бути рішення щодо комендантської години – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що рішення щодо комендантської години мають бути, щоб можна було об’єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мають бути рішення щодо комендантської години. Про це він сказав під час вечірнього звернення 15 січня.

Говорячи про пункти підтримки у містах, Глава держави зазначив, що є окремі завдання для МВС, у тому числі по реальному інформуванню людей.

«Щоб кожен міг звернутися на лінію 112 і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою», - сказав він.

За його словами, важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом, з енергетичними компаніями – з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості.

«Мають бути рішення щодо комендантської години – щоб підприємцям було простіше планувати роботу. І щоб можна було об’єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручив Премʼєр-міністру України та першому віцепремʼєру – міністру енергетики, іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації із суспільством та максимально допомагати громадам», - додав він.

