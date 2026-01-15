  1. В Україні

Мають бути рішення щодо комендантської години – Володимир Зеленський

20:59, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що рішення щодо комендантської години мають бути, щоб можна було об’єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей.
Мають бути рішення щодо комендантської години – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мають бути рішення щодо комендантської години. Про це він сказав під час вечірнього звернення 15 січня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Говорячи про пункти підтримки у містах, Глава держави зазначив, що є окремі завдання для МВС, у тому числі по реальному інформуванню людей.

«Щоб кожен міг звернутися на лінію 112 і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою», - сказав він.

За його словами, важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом, з енергетичними компаніями – з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості.

«Мають бути рішення щодо комендантської години – щоб підприємцям було простіше планувати роботу. І щоб можна було об’єкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручив Премʼєр-міністру України та першому віцепремʼєру – міністру енергетики, іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації із суспільством та максимально допомагати громадам», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський комендантська година

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]