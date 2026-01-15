  1. В Україні

У Києві чоловік безрезультатно намагався пограбувати пункти обміну валют іграшковим пістолетом

22:21, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік погрожував касирам пістолетом, який згодом виявився іграшковим.
У Києві чоловік безрезультатно намагався пограбувати пункти обміну валют іграшковим пістолетом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розбійних нападів на пункти обміну валют. Зловмисник, погрожуючи касирам пістолетом, вимагав гроші, однак обидві спроби виявилися безрезультатними.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними поліції Києва, касир пункту обміну валют на проспекті Миколи Бажана звернулася на спецлінію 102 після того, як до приміщення зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші з каси. Не отримавши коштів, він утік з місця події.

Невдовзі підозрюваний з аналогічними вимогами зайшов до іншого обмінника, розташованого на тій самій вулиці. Касирка встигла сховатися, тож чоловік знову залишився без грошей.

У результаті спільної роботи дільничних офіцерів та оперативників Дніпровського і Дарницького управлінь поліції підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після скоєння нападів. Ним виявився 29-річний мешканець Києва.

Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка пістолет, який виявився іграшковим.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]