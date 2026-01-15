У Києві чоловік безрезультатно намагався пограбувати пункти обміну валют іграшковим пістолетом

Чоловік погрожував касирам пістолетом, який згодом виявився іграшковим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі столиці поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розбійних нападів на пункти обміну валют. Зловмисник, погрожуючи касирам пістолетом, вимагав гроші, однак обидві спроби виявилися безрезультатними.

За даними поліції Києва, касир пункту обміну валют на проспекті Миколи Бажана звернулася на спецлінію 102 після того, як до приміщення зайшов невідомий чоловік і, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші з каси. Не отримавши коштів, він утік з місця події.

Невдовзі підозрюваний з аналогічними вимогами зайшов до іншого обмінника, розташованого на тій самій вулиці. Касирка встигла сховатися, тож чоловік знову залишився без грошей.

У результаті спільної роботи дільничних офіцерів та оперативників Дніпровського і Дарницького управлінь поліції підозрюваного розшукали та затримали менш ніж за дві години після скоєння нападів. Ним виявився 29-річний мешканець Києва.

Під час затримання правоохоронці вилучили у чоловіка пістолет, який виявився іграшковим.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.