  1. В Украине

В Киеве мужчина безуспешно пытался ограбить пункты обмена валют игрушечным пистолетом

22:21, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина угрожал кассирам пистолетом, который впоследствии оказался игрушечным.
В Киеве мужчина безуспешно пытался ограбить пункты обмена валют игрушечным пистолетом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе столицы полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении разбойных нападений на пункты обмена валют. Злоумышленник, угрожая кассирам пистолетом, требовал деньги, однако обе попытки оказались безрезультатными.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным полиции Киева, кассир пункта обмена валют на проспекте Николая Бажана обратилась на спецлинию 102 после того, как в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы. Не получив средств, он скрылся с места происшествия.

Вскоре подозреваемый с аналогичными требованиями зашел в другой обменник, расположенный на той же улице. Кассирша успела спрятаться, поэтому мужчина снова остался без денег.

В результате совместной работы участковых офицеров и оперативников Днепровского и Дарницкого управлений полиции подозреваемый был разыскан и задержан менее чем через два часа после совершения нападений. Им оказался 29-летний житель Киева.

Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины пистолет, который оказался игрушечным.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья человека.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев нападение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]