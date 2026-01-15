В Киеве мужчина безуспешно пытался ограбить пункты обмена валют игрушечным пистолетом

Мужчина угрожал кассирам пистолетом, который впоследствии оказался игрушечным.

В Дарницком районе столицы полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении разбойных нападений на пункты обмена валют. Злоумышленник, угрожая кассирам пистолетом, требовал деньги, однако обе попытки оказались безрезультатными.

По данным полиции Киева, кассир пункта обмена валют на проспекте Николая Бажана обратилась на спецлинию 102 после того, как в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, требовал деньги из кассы. Не получив средств, он скрылся с места происшествия.

Вскоре подозреваемый с аналогичными требованиями зашел в другой обменник, расположенный на той же улице. Кассирша успела спрятаться, поэтому мужчина снова остался без денег.

В результате совместной работы участковых офицеров и оперативников Днепровского и Дарницкого управлений полиции подозреваемый был разыскан и задержан менее чем через два часа после совершения нападений. Им оказался 29-летний житель Киева.

Во время задержания правоохранители изъяли у мужчины пистолет, который оказался игрушечным.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья человека.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

