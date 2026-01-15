Кадрові питання в місцевих судах: ВРП залишила без розгляду одне призначення судді, щодо іншого — перерва

ВРП не розглянула рекомендацію щодо призначення судді на Сумщині та оголосила перерву у справі кандидатки з Кіровоградщини

Вища рада правосуддя на засіданні 15 січня розглядала рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення Петен Яни Леонідівни на посаду судді Недригайлівського районного суду Сумської області. Доповідачем з цього питання виступив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

На посаду судді Недригайлівського районного суду Сумської області

30 травня 25-го року до Вищої ради правосуддя надійшло подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендацією про призначення Петен Яни Леонідівни на посаду судді Недригалівського районного суду Сумської області.

За результатом перевірки матеріалів встановлено, що указом Президента України від 24 вересня 16-го року Петен Яна призначена на посаду судді Недригалівського районного суду Сумської області строком на 5 років. Строк повноважень судді закінчився у вересні 21-го року.

Рішенням ВККС від 29 квітня 25-го року визначено, що суддя Недригалівського районного суду Сумської області за результатом кваліфікаційного оцінювання на відповідній займаній посаді набрала 800,75 бала. Суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Водночас ВККС 29 вересня 25-го року рішенням також рекомендувала Петен для призначення на посаду судді Сумського апеляційного суду в межах конкурсу, оголошеного рішенням ВККС від 14 вересня 23-го року.

У листопаді листопада 25-го року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президентові України подання про призначення Петен на посаду судді Сумського апеляційного суду.

Згідно з Указом Президента України від 13 грудня 25-го року Петен призначено суддею Сумського апеляційного суду.

Враховуючи ці обставини, Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 травня 25-го року щодо призначення Петен Яни Леонідівни на посаду судді Недригалівського районного суду Сумської області.

Розгляд кандидатури на посаду судді Новоукраїнського районного суду

Також ВРП розглядала матеріали щодо внесення подання Президентові України про призначення Музики Олени Василівни на посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.

20 жовтня 25-го року до Вищої Ради Правосуддя надійшло подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з рекомендацією від 17 вересня 25-го року про призначення Музики Олени Василівни на посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.

За результатами попереднього розгляду рекомендації встановлено наступне. Вказом Президента України від 24 лютого 2011 року Музику Олену Василівну призначено на посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області строком на 5 років. Строк повноважень судді Музики закінчився 23 лютого 2016 року.

Наразі Олена Музика обіймає посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області, проте не здійснює правосуддя в зв’язку з закінченням строку повноважень.

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 13 вересня 24-го року надійшов висновок ГРД від 10 вересня 24-го року про невідповідність судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Олени Музики критеріям доброчесності та професійної етики.

Зокрема, відомості, які були предметом оцінки ВККС щодо висновку ГРД, включали: у декларації родинних зв’язків суддя жодного разу не зазначила брата, який обіймав посади начальника Кримінально-виконавчої інспекції Кіровоградської обласної державної пенітенціарної служби та начальника Кропивницького міського відділу Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України; суддя безпідставно задекларувала майно або повну інформацію про нього, занизила обсяг чи вартість майна, або не подала інформацію про члена сім’ї, або здійснила ці дії з порушенням строків.

Суддя пояснила, що не мала прямого умислу порушити порядок декларування майна та зазначила, що у 2017 році разом із матір’ю виїжджала до Російської Федерації, до села Шеглівка Наволинського району Брянської області з метою встановлення пам’ятників померлим родичам. Про поїздку було повідомлено керівництво Новоукраїнського районного суду.

Вища кваліфікаційна комісія рішенням від 13 травня 2025 року визнала, що суддя Новоукраїнського районного суду Олена Музика за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідній займаній посаді набрала 670,75 бала, що становить більше ніж 67% від максимально можливої суми балів. ВККС дійшла висновку про спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді Музики критеріям доброчесності та професійної етики. Це стало підставою для ухвалення рішення про визнання Оленою Музики такою, що відповідає займаній посаді, та внесення Вищій раді правосуддя рекомендацій про призначення на посаду судді Новоукраїнського районного суду.

У цій справі Вища рада правосуддя ухвалила оголосити перерву у розгляді матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення Музики Олени Василівни на посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.

Під час засідання Вищої Ради Правосуддя члени ради висловили здивування щодо клопотання судді, у якому вона просила відкласти проведення кваліфікаційного оцінювання та співбесіди на два через те, що мала новонароджену дитину. Це викликало запитання, чи планує суддя взагалі здійснювати правосуддя, адже відтермінування оцінювання фактично переносило початок процедури на значний термін. Суддя пояснила, що прохала відкласти співбесіду лише на рік через сімейні обставини та готова повернутися до виконання судових обов’язків після цього періоду.

Члени ВРП також поцікавилися, яким чином вона підтримувала професійний рівень з 2016 року, коли не здійснювала повноваження судді. Суддя зазначила, що проходила навчання та виконувала інші заходи для підтримання компетенцій у судовій практиці.

Окремо обговорювалися питання щодо помилок у деклараціях. Суддя підтвердила, що помилки дійсно мали місце, проте додаткових протоколів або перевірок повної декларації Національним агентством з питань запобігання корупції не проводилося. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не висувала до неї дисциплінарних претензій та не зверталася зі скаргами до ВРП. Суддя запевнила, що врахувала помилки у минулих деклараціях і надалі не допускатиме подібних недоліків.

Щодо використання допоміжних інструментів для заповнення декларацій, суддя повідомила, що у поточному році не заповнювала їх, але обов’язково користуватиметься роз’ясненнями та інструментами Національного агентства. Додатково вона зазначила, що для перевірки використовує довідки з ДФО та дані з реєстрів.

За результатами розгляду справи, Вища рада правосуддя ухвалила оголосити перерву у розгляді матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення Музики Олени Василівни на посаду судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.

