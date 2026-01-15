Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

На заседании Высшего совета правосудия 15 января рассматривалась рекомендация Высшей квалификационной комиссии судей Украины о назначении Петен Яны Леонидовны на должность судьи Недригайловского районного суда Сумской области. Докладчиком по этому вопросу выступил член ВСП Роман Маселко.

На должность судьи Недригайловского районного суда

30 мая 25-го года в Высший совет правосудия поступило представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендацией о назначении Петен Яны Леонидовны на должность судьи Недригайловского районного суда Сумской области.

По результатам проверки материалов установлено, что указом Президента Украины от 24 сентября 2016 года Петен Яна была назначена на должность судьи Недригайловского районного суда Сумской области сроком на 5 лет. Срок полномочий судьи истек в сентябре 2021 года.

Решением ВККС от 29 апреля 25-го года было установлено, что судья Недригайловского районного суда Сумской области по результатам квалификационного оценивания на соответствующей должности набрала 800,75 баллов. Судью признали соответствующей занимаемой должности.

В то же время ВККС 29 сентября 25-го года также рекомендовала Петен для назначения на должность судьи Сумского апелляционного суда в рамках конкурса, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года.

В ноябре 25-го года Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту Украины представления о назначении Петен на должность судьи Сумского апелляционного суда. Согласно указу Президента Украины от 13 декабря 25-го года Петен назначена судьей Сумского апелляционного суда.

С учетом этих обстоятельств Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения рекомендацию ВККС от 14 мая 25-го года о назначении Петен Яны Леонидовны на должность судьи Недригайловского районного суда Сумской области.

Рассмотрение кандидатуры на должность судьи Новоукраинского районного суда

Также ВСП рассматривала материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении Музыки Елены Васильевны на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области.

20 октября 25-го года в Высший совет правосудия поступило представление ВККС с рекомендацией от 17 сентября 25-го года о назначении Елени Музыки на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области.

По результатам предварительного рассмотрения рекомендации было установлено следующее. Указом Президента Украины от 24 февраля 2011 года Елена Музыка назначена на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области сроком на 5 лет. Срок полномочий судьи Музики истек 23 февраля 2016 года.

В настоящее время Елена Музыка занимает должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области, однако не осуществляет правосудие в связи с окончанием срока полномочий.

В ВККС Украины 13 сентября 24-го года поступил вывод ОСД от 10 сентября 24-го года о несоответствии судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области Елена Музыки критериям добросовестности и профессиональной этики. В частности, оценка касалась того, что судья в декларации родственных связей не указала брата, занимавшего должности начальника Криминально-исполнительной инспекции Кировоградской областной государственной пенитенциарной службы и начальника Кропивницкого городского отдела Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины; судья безосновательно задекларировала имущество или неполную информацию о нем, занизила объем или стоимость имущества либо не предоставила сведения о члене семьи или совершила эти действия с нарушением сроков.

Судья объяснила, что не имела прямого умысла нарушить порядок декларирования имущества и отметила, что в 2017 году вместе с матерью выезжала в Российскую Федерацию, в село Шегловка Навлинского района Брянской области для установки памятников умершим родственникам. О поездке было уведомлено руководство Новоукраинского районного суда.

Решением ВККС от 13 мая 2025 года установлено, что судья Новоукраинского районного суда Елена Музика по результатам квалификационного оценивания набрала 670,75 балла, что составляет более 67% от максимально возможной суммы баллов. ВККС сделала вывод о снятии обоснованных сомнений относительно соответствия судьи Музыки критериям добросовестности и профессиональной этики. Это стало основанием для признания Музыки соответствующей занимаемой должности и внесения в Высший совет правосудия рекомендации о назначении на должность судьи Новоукраинского районного суда.

В этой связи Высший совет правосудия принял решение объявить перерыв в рассмотрении материалов по внесению представления Президенту Украины о назначении Музики Елены Васильевны на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области.

Во время заседания члены ВСП также выразили удивление по поводу клопотания судьи, в котором она просила отложить проведение квалификационного оценивания и собеседования на один год в связи с наличием новорожденного ребенка. Это вызвало вопросы о намерении судьи продолжать осуществление правосудия, поскольку отложение оценивания фактически переносило начало процедуры на значительный срок. Судья пояснила, что просила отложить оценивание лишь на год из-за семейных обстоятельств и готова вернуться к выполнению судейских обязанностей после этого периода.

Члены ВСП интересовались, каким образом судья поддерживала профессиональный уровень с 2016 года, когда не осуществляла полномочия судьи. Судья отметила, что проходила обучение и выполняла другие меры по поддержанию компетенций в судебной практике.

Отдельно обсуждались вопросы ошибок в декларациях. Судья подтвердила, что ошибки имели место, однако дополнительных протоколов или проверок полной декларации Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции не проводилось. ВККС Украины не выдвигала дисциплинарных претензий и не обращалась с жалобами в ВСП. Судья заверила, что учла ошибки в прошлых декларациях и в дальнейшем не допустит подобных нарушений.

Что касается использования вспомогательных инструментов для заполнения деклараций, судья сообщила, что в текущем году не заполняла их, но обязательно будет использовать разъяснения и инструменты Национального агентства. Дополнительно она отметила, что для проверки использует справки из ГФО и данные из реестров.

По итогам рассмотрения дела Высший совет правосудия принял решение объявить перерыв в рассмотрении материалов по внесению представления Президенту Украины о назначении Музики Елены Васильевны на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области.

