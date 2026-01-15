  1. В Україні

Лінія 112 приймає звернення про відсутність тепла, води та світла – Ігор Клименко

23:30, 15 січня 2026
Повідомлення передають до штабів для ліквідації наслідків обстрілів і надання допомоги мешканцям.
Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень від українців про відсутність тепло-, водо- та електропостачання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, до роботи залучили додаткових операторів, які опрацьовують не лише звернення до екстрених служб — рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, — а й збирають інформацію про критичну ситуацію у домівках громадян.

Отримані дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів у місті Києві та до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для оперативної організації допомоги населенню.

Також оператори інформують громадян про найближчі пункти незламності або місця обігріву та за потреби скеровують екіпажі екстрених служб.

«Нагадую, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112. Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та авторизуйтеся. А ще краще - завчасно встановіть застосунок», – зазначив міністр.

МВС світло опалення вода

