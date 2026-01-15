  1. В Украине

Линия 112 принимает обращения об отсутствии тепла, воды и света – Игорь Клименко

23:30, 15 января 2026
Сообщения передают в штабы для ликвидации последствий обстрелов и оказания помощи жителям.
Линия 112 работает в режиме приема сообщений от украинцев об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, к работе привлекли дополнительных операторов, которые обрабатывают не только обращения в экстренные службы — спасателей, полицию, медицинскую помощь или газовую службу, — но и собирают информацию о критической ситуации в домах граждан.

Полученные данные операторы незамедлительно передают в штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в городе Киеве и в комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для оперативной организации помощи населению.

Также операторы информируют граждан о ближайших пунктах несокрушимости или местах обогрева и при необходимости направляют экипажи экстренных служб.

«Напоминаю, что даже при отсутствии мобильной связи можно обратиться на 112. Для этого подключитесь к сети WI-Fi (доступно в пунктах несокрушимости, торговых центрах, медицинских учреждениях и т.д.), загрузите приложение 112 Ukraine и авторизуйтесь. А еще лучше - заранее установите приложение», - отметил министр.

МВД свет отопление вода

