Як вимикатимуть світло на Київщині 16 січня — ДТЕК оприлюднив графіки

22:21, 15 січня 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У п’ятницю, 16 січня, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 16 січня

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 16 січня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

