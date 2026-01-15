  1. В Украине

Как будут отключать свет в Киевской области 16 января — ДТЭК опубликовал графики

22:21, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Как будут отключать свет в Киевской области 16 января — ДТЭК опубликовал графики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 16 января, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 16 января

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 16 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]