16 января во всех регионах будут применяться графики отключений электроэнергии — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В пятницу, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — говорится в сообщении.

