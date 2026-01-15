У Тернополі посеред ночі новонароджену дитину залишили у сумці у під’їзді

Новонароджену дитину знайшли у сумці в під’їзді будинку у Тернополі, дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

У Тернопільській області правоохоронці встановлюють особу породіллі, яка залишила новонароджену дівчинку в під’їзді житлового будинку. Немовля знайшли мешканці однієї з багатоповерхівок міста. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Повідомлення про знайдену дитину надійшло 15 січня близько першої години ночі. У під’їзді будинку на вулиці Київській немовля перебувало у сумці. На місце події оперативно прибули правоохоронці.

Дівчинку доправили до медичного закладу, де її оглянули лікарі. За висновками фахівців, дитина народилася за кілька годин до того, як її знайшли. Наразі немовля перебуває в реанімаційному відділенні під наглядом медиків.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці.

Наразі правоохоронці проводять розшукові заходи для встановлення матері дитини, опитують можливих свідків і очевидців, а також аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб з’ясувати всіх обставин.

