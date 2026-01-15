В Тернополе посреди ночи новорожденного ребенка оставили в сумке в подъезде

Новорожденного ребенка нашли в сумке в подъезде дома в Тернополе, девочка находится под наблюдением врачей.

В Тернопольской области правоохранители устанавливают личность роженицы, которая оставила новорожденную девочку в подъезде жилого дома. Младенца нашли жители одной из многоэтажек города. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщение о найденном ребенке поступило 15 января около часа ночи. В подъезде дома на улице Киевской младенец находился в сумке. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.

Девочку доставили в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи. По заключению специалистов, ребенок родился за несколько часов до того, как его нашли. Сейчас младенец находится в реанимационном отделении под наблюдением медиков.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности.

Сейчас правоохранители проводят розыскные мероприятия для установления матери ребенка, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства.

