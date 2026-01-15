Подала позов проти доповідача: Ірина Савчук не пройшла співбесіду на посаду судді

Кандидатура Ірини Савчук не відповідає вимогам доброчесності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На засіданні Вищої ради правосуддя 15 січня розглядалася її кандидатура на призначення суддею Житомирського районного суду.

Під час засідання Савчук повідомила, що подала позов проти доповідача Романа Маселка до Київського окружного адміністративного суду, вимагаючи визнати його дії протиправними та зобов’язати вчинити певні дії.

Водночас, на питання членів ВРП вона заявила, що відводів не має.

Вона пояснила, що хотіла, щоб адвокат ознайомився з матеріалами справи та допоміг їй у підготовці до розгляду.

Втім один з членів ВРП зауважив, що під час співбесіди ВККСУ оцінює професійні якості саме кандидата на посаду судді, тому участь адвоката не логічна.

Також Савчук повторно клопотала про перенесення розгляду справи, на що, за результатами голосування, було відмовлено.

На засіданні Вищої ради правосуддя кандидатка Ірина Савчук розповіла про свій професійний шлях. Вона зазначила, що наразі займає посаду завідувача сектору нормативно-правового забезпечення архівної справи Міністерства юстиції. При працевлаштуванні на цю посаду вона пройшла спеціальну перевірку, у тому числі на відповідність Закону про очищення влади, і жодних питань до неї не виникло.

Раніше Савчук працювала у патронатній службі помічника міністра юстиції Германа Галущенка, де перебувала близько 21 місяця. Вона пояснила, що зміна посади була пов’язана з тим, що патронатна служба є персональною посадою, яка залежить від перебування відповідного міністра на посаді.

У підсумку доповідач Роман Маселко наголосив, що під час аналізу кандидатури були встановлені обставини, які ставлять під сумнів відповідність Савчук критеріям доброчесності та професійної етики. Зокрема, викликали сумнів чесність та законність джерел походження майна, а також відповідність рівня життя кандидата задекларованим доходам. Маселко зазначив, що ці питання не були предметом оцінки Вищої кваліфікаційної комісії, а більшість фактів встановлено під час розгляду у ВРП.

Через це, на думку доповідача, призначення Ірини Савчук на посаду судді могло б негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя вирішила відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення Савчук Ірини Олександрівни на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.