Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи
На заседании Высшего совета правосудия 15 января рассматривалась её кандидатура на назначение судьёй Житомирского районного суда.
Во время заседания Савчук сообщила, что подала иск против докладчика Романа Маселка в Киевский окружной административный суд, требуя признать его действия противоправными и обязать совершить определённые действия.
В то же время на вопрос членов ВСП она заявила, что отводов не имеет.
Она пояснила, что хотела, чтобы адвокат ознакомился с материалами дела и помог ей в подготовке к рассмотрению.
Однако один из членов ВСП отметил, что во время собеседования ВККСУ оценивает профессиональные качества именно кандидата на должность судьи, поэтому участие адвоката нелогично.
Также Савчук повторно ходатайствовала о переносе рассмотрения дела, на что, по результатам голосования, было отказано.
На заседании Высшего совета правосудия кандидатка Ирина Савчук рассказала о своём профессиональном пути. Она отметила, что в настоящее время занимает должность заведующей сектором нормативно-правового обеспечения архивного дела Министерства юстиции.
При трудоустройстве на эту должность она прошла специальную проверку, в том числе на соответствие Закону об очищении власти, и к ней не возникло никаких вопросов.
Ранее Савчук работала в патронатной службе помощника министра юстиции Германа Галущенко, где находилась около 21 месяца. Она пояснила, что смена должности была связана с тем, что патронатная служба является персональной должностью, зависящей от пребывания соответствующего министра на посту.
В итоге докладчик Роман Маселко подчеркнул, что при анализе кандидатуры были выявлены обстоятельства, ставящие под сомнение соответствие Савчук критериям добропорядочности и профессиональной этики. В частности, вызвали сомнения честность и законность источников происхождения имущества, а также соответствие уровня жизни кандидата задекларированным доходам. Маселко отметил, что эти вопросы не являлись предметом оценки Высшей квалификационной комиссии, а большинство фактов установлено в ходе рассмотрения в ВРП.
Поэтому, по мнению докладчика, назначение Ирины Савчук на должность судьи могло бы негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил отказать во внесении Президенту Украины представления о назначении Савчук Ирины Александровны на должность судьи Житомирского районного суда Житомирской области.
