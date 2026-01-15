Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшего совета правосудия 15 января рассматривалась её кандидатура на назначение судьёй Житомирского районного суда.

Во время заседания Савчук сообщила, что подала иск против докладчика Романа Маселка в Киевский окружной административный суд, требуя признать его действия противоправными и обязать совершить определённые действия.

В то же время на вопрос членов ВСП она заявила, что отводов не имеет.

Она пояснила, что хотела, чтобы адвокат ознакомился с материалами дела и помог ей в подготовке к рассмотрению.

Однако один из членов ВСП отметил, что во время собеседования ВККСУ оценивает профессиональные качества именно кандидата на должность судьи, поэтому участие адвоката нелогично.

Также Савчук повторно ходатайствовала о переносе рассмотрения дела, на что, по результатам голосования, было отказано.

На заседании Высшего совета правосудия кандидатка Ирина Савчук рассказала о своём профессиональном пути. Она отметила, что в настоящее время занимает должность заведующей сектором нормативно-правового обеспечения архивного дела Министерства юстиции.

При трудоустройстве на эту должность она прошла специальную проверку, в том числе на соответствие Закону об очищении власти, и к ней не возникло никаких вопросов.

Ранее Савчук работала в патронатной службе помощника министра юстиции Германа Галущенко, где находилась около 21 месяца. Она пояснила, что смена должности была связана с тем, что патронатная служба является персональной должностью, зависящей от пребывания соответствующего министра на посту.

В итоге докладчик Роман Маселко подчеркнул, что при анализе кандидатуры были выявлены обстоятельства, ставящие под сомнение соответствие Савчук критериям добропорядочности и профессиональной этики. В частности, вызвали сомнения честность и законность источников происхождения имущества, а также соответствие уровня жизни кандидата задекларированным доходам. Маселко отметил, что эти вопросы не являлись предметом оценки Высшей квалификационной комиссии, а большинство фактов установлено в ходе рассмотрения в ВРП.

Поэтому, по мнению докладчика, назначение Ирины Савчук на должность судьи могло бы негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил отказать во внесении Президенту Украины представления о назначении Савчук Ирины Александровны на должность судьи Житомирского районного суда Житомирской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.