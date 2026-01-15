Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Кабміну пропонується затвердити ПОРЯДОК реалізації АРМА арештованих активів. Відповідний проект Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів направило на погодження Державної регуляторної служби. Він доступний для ознайомлення на сайті Служби.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» втратить чинність.

Новий Порядок покликаний систематизувати та деталізувати процедури реалізації активів з урахуванням судової практики, санкційного законодавства та актуальних викликів, пов’язаних з воєнною агресією проти України.

Порядок буде визначати процедури реалізації активів, прийнятих АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів АРМА для їх реалізації або за згодою їх власника.

Реалізацію активів планується здійснювати на електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі. яка це буде торгова система, не називається.

Реалізації підлягатимуть активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави та які:

1) прийняті АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів АРМА для реалізації у вигляді рухомого майна, яке перебуває на території України;

2) прийняті АРМА на підставі згоди їх власника, підпис на якій засвідчено нотаріально, для їх реалізації;

3) перебувають в управлінні АРМА та підлягають реалізації як захід самостійного виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів;

4) прийняті АРМА на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів АРМА для реалізації у вигляді рухомого майна або на підставі згоди власника активу, підпис на якій засвідчено нотаріально, для їх реалізації – щодо активів, які перебувають за кордоном.

Не будуть реалізовувати активи, щодо стягнення яких відповідно до Закону України «Про санкції» подано позовну заяву, яка прийнята судом до розгляду, до набрання законної сили судовим рішенням у такій справі.

Рухоме майно, належність якого до культурних цінностей встановлено, не може бути передано для реалізації до набрання законної сили обвинувальним вироком суду або іншим судовим рішенням, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального кодексу України, або судовим рішенням про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Організатором електронних торгів буде юридична особа, відібрана АРМА на конкурсних засадах.

Електронні торги, нові електронні торги можуть бути першими або повторними.

Перші електронні торги проводяться без можливості зниження початкової вартості лота, а повторні (другі, треті) електронні торги – з можливістю зниження початкової вартості лота.

Нові електронні торги проводяться у разі нереалізації активів за результатами повторних електронних торгів та прийняття АРМА рішення про їх передачу для реалізації на нових електронних торгах.

Доступ до всієї інформації про торги декларується як безоплатний, вільний, відкритий та загальнодоступний.

Покупцями активів не зможуть бути:

1) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України), бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків, а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»);

2) держави, визнані Верховною Радою України державами-агресорами, Республіка Білорусь та/або держави, що здійснюють збройну агресію проти України відповідно до Закону України «Про оборону України», а також юридичні особи, в яких така держава має участь, юридичні особи, що є резидентом такої держави, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

3) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора; юридичні особи, у яких кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України відповідно до Закону України «Про оборону України»;

4) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, фізичні особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави, що здійснюють збройну агресію проти України відповідно до Закону України «Про оборону України»;

5) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

6) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

7) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;

8) особи, включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», та пов’язані з ними особи;

9) особи, що були визнані переможцями та відмовилися від підписання протоколу про проведення торгів, не сплатили ціну продажу активу щодо того самого активу у попередніх електронних торгах.

Організатор має право відмінити електронні торги до проведення торгів виключно на підставі відповідного рішення організатора торгів або АРМА. Після проведення електронних торгів організатор має право відмінити електронні торги лише у разі припинення дії визначеної законом підстави для реалізації активу на підставі відповідного рішення АРМА.

У разі нереалізації активів за результатами перших, повторних електронних торгів протягом трьох місяців для рухомого майна та шести місяців для нерухомого майна, електронні торги вважаються такими, що не відбулися, а активи підлягають поверненню АРМА. При цьому витрати організатора із здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, компенсації не підлягають.

У разі самостійного виконання судового рішення про спеціальну конфіскацію активів у порядку, визначеному частиною десятою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, АРМА протягом трьох робочих днів здійснює розподіл отриманих коштів від реалізації таких активів шляхом перерахування потерпілому, цивільному позивачу коштів у визначеному судовим рішенням розмірі для відшкодування збитків, завданих внаслідок злочину, а частина, що залишилася, перераховується до державного бюджету.

У разі, коли суми коштів від реалізованих активів недостатньо для відшкодування збитків потерпілому, цивільному позивачу в повному обсязі, відшкодування здійснюється пропорційно сумі, що належить кожному.

Нагадаємо, що частиною десятою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України передбачено наступне.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Після погодження Державною регуляторною службою проект постанови буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України. У разі ухвалення, цей документ стане ключовим підзаконним актом, який визначатиме правила реалізації арештованих активів в Україні в умовах посиленого санкційного та антикорупційного режиму.

Автор: Тарас Лученко

