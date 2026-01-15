Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Кабмину предлагается утвердить ПОРЯДОК реализации арестованных активов АРМА. Соответствующий проект Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, направило на согласование в Государственную регуляторную службу. Он доступен для ознакомления на сайте Службы.

Постановление Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 г. № 719 «Об утверждении Порядка реализации арестованных активов на электронных торгах» утратит силу.

Новый Порядок призван систематизировать и детализировать процедуры реализации активов с учетом судебной практики, санкционного законодательства и актуальных вызовов, связанных с военной агрессией против Украины.

Порядок будет определять процедуры реализации активов, принятых АРМА на основании определения следственного судьи, суда о передаче активов АРМА для их реализации либо по согласию их владельца.

Реализацию активов планируется осуществлять на электронных аукционах (торгах) в электронной торговой системе. Какая именно это будет торговая система, не называется.

Реализации будут подлежать активы, на которые наложен арест в уголовном производстве либо в исковом производстве по делам о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, и которые:

приняты АРМА на основании определения следственного судьи, суда о передаче активов АРМА для реализации в виде движимого имущества, находящегося на территории Украины; приняты АРМА на основании согласия их владельца, подпись на котором удостоверена нотариально, для их реализации; находятся в управлении АРМА и подлежат реализации как мера самостоятельного исполнения судебного решения о конфискации, специальной конфискации активов, взыскании в доход государства активов; приняты АРМА на основании определения следственного судьи, суда о передаче активов АРМА для реализации в виде движимого имущества либо на основании согласия владельца актива, подпись на котором удостоверена нотариально, для их реализации — в отношении активов, находящихся за границей.

Не будут реализовываться активы, в отношении взыскания которых в соответствии с Законом Украины «О санкциях» подано исковое заявление, принятое судом к рассмотрению, — до вступления в законную силу судебного решения по такому делу.

Движимое имущество, принадлежность которого к культурным ценностям установлена, не может быть передано для реализации до вступления в законную силу обвинительного приговора суда либо иного судебного решения, являющегося основанием для применения специальной конфискации в соответствии с Уголовным кодексом Украины, либо судебного решения о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.

Организатором электронных торгов будет юридическое лицо, отобранное АРМА на конкурсной основе.

Электронные торги, новые электронные торги могут быть первыми или повторными.

Первые электронные торги проводятся без возможности снижения начальной стоимости лота, а повторные (вторые, третьи) электронные торги — с возможностью снижения начальной стоимости лота.

Новые электронные торги проводятся в случае нереализации активов по результатам повторных электронных торгов и принятия АРМА решения о передаче их для реализации на новых электронных торгах.

Доступ ко всей информации о торгах декларируется как бесплатный, свободный, открытый и общедоступный.

Покупателями активов не смогут быть:

покупатели, зарегистрированные в офшорных зонах (согласно перечню, определенному Кабинетом Министров Украины), бенефициарные владельцы которых не раскрыты на 100 процентов, а также покупатели, происходящие из государства-агрессора (согласно пунктам 6, 7 и 8 части второй статьи 8 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества»); государства, признанные Верховной Радой Украины государствами-агрессорами, Республика Беларусь и/или государства, осуществляющие вооруженную агрессию против Украины в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», а также юридические лица, в которых такое государство имеет участие, юридические лица, являющиеся резидентами такого государства, и лица, находящиеся под контролем таких юридических лиц; юридические лица, бенефициарные владельцы 10 и более процентов акций (долей) которых являются резидентами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором. Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле на иностранных фондовых биржах по перечню Кабинета Министров Украины, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора; юридические лица, у которых конечными бенефициарными владельцами являются граждане государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины»; физические лица — граждане и/или резиденты государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, физические лица, местом постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых являются государства, осуществляющие вооруженную агрессию против Украины в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины»; юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств, включенных FATF в список государств, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также юридические лица, 50 и более процентов уставного капитала которых принадлежат прямо или косвенно таким лицам; юридические лица, информация о бенефициарных владельцах которых не раскрыта в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований»; физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях», а также связанные с ними лица; лица, включенные в Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), в соответствии с Законом Украины «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», и связанные с ними лица; лица, признанные победителями и отказавшиеся от подписания протокола о проведении торгов, не уплатившие цену продажи актива в отношении того же актива на предыдущих электронных торгах.

Организатор имеет право отменить электронные торги до их проведения исключительно на основании соответствующего решения организатора торгов либо АРМА. После проведения электронных торгов организатор имеет право отменить электронные торги только в случае прекращения действия определенного законом основания для реализации актива на основании соответствующего решения АРМА.

В случае нереализации активов по результатам первых, повторных электронных торгов в течение трех месяцев для движимого имущества и шести месяцев для недвижимого имущества электронные торги считаются такими, что не состоялись, а активы подлежат возврату АРМА. При этом расходы организатора на осуществление мероприятий, необходимых для реализации активов, компенсации не подлежат.

В случае самостоятельного исполнения судебного решения о специальной конфискации активов в порядке, определенном частью десятой статьи 100 Уголовного процессуального кодекса Украины, АРМА в течение трех рабочих дней осуществляет распределение полученных средств от реализации таких активов путем перечисления потерпевшему, гражданскому истцу средств в размере, определенном судебным решением, для возмещения убытков, причиненных в результате преступления, а оставшаяся часть перечисляется в государственный бюджет.

В случае, если суммы средств от реализованных активов недостаточно для возмещения убытков потерпевшему, гражданскому истцу в полном объеме, возмещение осуществляется пропорционально сумме, причитающейся каждому.

Напомним, что частью десятой статьи 100 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено следующее.

При решении вопроса о специальной конфискации прежде всего должен быть решен вопрос о возврате денег, ценностей и другого имущества владельцу (законному владельцу) и/или о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением. Применение специальной конфискации осуществляется только после доказывания в судебном порядке стороной обвинения того, что владелец (законный владелец) денег, ценностей и другого имущества знал об их незаконном происхождении и/или использовании. В случае отсутствия у виновного лица имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме имущества, подлежащего специальной конфискации, убытки, причиненные потерпевшему, гражданскому истцу, возмещаются за счет средств от реализации конфискованного имущества, а оставшаяся часть переходит в собственность государства.

После согласования с Государственной регуляторной службой проект постановления будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины. В случае принятия этот документ станет ключевым подзаконным актом, который будет определять правила реализации арестованных активов в Украине в условиях усиленного санкционного и антикоррупционного режима.

