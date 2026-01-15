  1. В Україні

Служба зайнятості з початку війни працевлаштувала майже 150 тисяч ВПО

22:00, 15 січня 2026
У 2025 році роботу за сприяння держави отримали 42,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
Державна служба зайнятості від початку повномасштабного вторгнення працевлаштувала майже 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у 2025 році роботу отримали 42,5 тисячі ВПО. Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними служби, упродовж минулого року її послугами скористалися майже 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Загалом від початку повномасштабної війни до Державної служби зайнятості звернулися майже 280 тисяч ВПО, з яких 147 тисяч було працевлаштовано.

У 2025 році до центрів зайнятості звернулися 97,5 тисячі осіб зі статусом внутрішньо переміщених. Найбільше з ними працювали у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Кількість клієнтів із числа ВПО в цих регіонах становить понад третину від загального показника по країні.

За сприяння Служби зайнятості минулого року 7,9 тисячі внутрішньо переміщених осіб пройшли професійне навчання, ще 5,4 тисячі скористалися ваучерами на навчання. Найчастіше для здобуття нових навичок вони обирали напрями психології, водіння, медсестринства, соціальної роботи та кулінарії.

Для підтримки підприємницької діяльності ВПО у 2025 році надали 1,3 тисячі мікрогрантів на створення або розширення власного бізнесу, а також 173 гранти. Найпоширенішими напрямками бізнесу стали ресторанна справа, діяльність перукарень і салонів краси, а також роздрібна торгівля.

До громадських робіт упродовж року залучили 2,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб, ще 22,3 тисячі були направлені до суспільно корисних робіт. Найпопулярнішими видами зайнятості стали ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах життєзабезпечення, а також надання допомоги населенню, особам з інвалідністю, дітям, людям похилого віку та хворим.

Крім того, результати опитування роботодавців у 2025 році засвідчили, що саме внутрішньо переміщені особи мають найвищий рівень готовності до працевлаштування серед різних категорій потенційних працівників. Для ВПО цей показник становить 94,4%.

ВПО





