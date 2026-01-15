  1. В Украине

Служба занятости с начала войны трудоустроила почти 150 тысяч ВПЛ

22:00, 15 января 2026
В 2025 году работу при содействии государства получили 42,5 тысячи внутренне перемещенных лиц.
Государственная служба занятости с начала полномасштабного вторжения трудоустроила почти 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. В частности, в 2025 году работу получили 42,5 тысячи ВПЛ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным службы, в течение прошлого года ее услугами воспользовались почти 100 тысяч внутренне перемещенных лиц. Всего с начала полномасштабной войны в Государственную службу занятости обратились почти 280 тысяч ВПЛ, из которых 147 тысяч были трудоустроены.

В 2025 году в центры занятости обратились 97,5 тысячи человек со статусом внутренне перемещенных. Больше всего с ними работали в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Количество клиентов из числа ВПЛ в этих регионах составляет более трети от общего показателя по стране.

При содействии Службы занятости в прошлом году 7,9 тысячи внутренне перемещенных лиц прошли профессиональное обучение, еще 5,4 тысячи воспользовались ваучерами на обучение. Чаще всего для получения новых навыков они выбирали направления психологии, вождения, медсестринства, социальной работы и кулинарии.

Для поддержки предпринимательской деятельности ВПЛ в 2025 году предоставили 1,3 тысячи микрогрантов на создание или расширение собственного бизнеса, а также 173 гранта. Наиболее распространенными направлениями бизнеса стали ресторанное дело, деятельность парикмахерских и салонов красоты, а также розничная торговля.

К общественным работам в течение года привлекли 2,3 тысячи внутренне перемещенных лиц, еще 22,3 тысячи были направлены на общественно полезные работы. Самыми популярными видами занятости стали ремонтно-восстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, а также оказание помощи населению, лицам с инвалидностью, детям, пожилым людям и больным.

Кроме того, результаты опроса работодателей в 2025 году показали, что именно внутренне перемещенные лица имеют самый высокий уровень готовности к трудоустройству среди различных категорий потенциальных работников. Для ВПЛ этот показатель составляет 94,4%.

ВПЛ

