У центрі Риму обмежили швидкість автомобілів до 30 км/год

Нові правила мають підвищити безпеку та знизити шумове забруднення.

З 15 січня в історичному центрі Рима введено обмеження швидкості руху автомобілів до 30 км/год. Раніше на тих же вулицях, переповнених мешканцями, туристами та автомобілями, діяло обмеження 50 км/год.

Як повідомляє Corriere della Sera, зміни спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. За даними місцевої влади, перевищення швидкості є причиною близько 7,5% дорожньо-транспортних пригод у місті. Очікується, що зниження швидкості також зменшить шумове забруднення приблизно на 2 децибели.

Рим приєднався до низки європейських столиць, таких як Лондон, Брюссель, Париж, Гельсінкі та Амстердам, які вже запровадили подібні обмеження. Мер Риму Роберто Гуальтьєрі з 2021 року закликає мешканців обмежити використання приватних автомобілів і одночасно збільшив кількість камер контролю швидкості.

У листопаді 2025 року Верховний суд Італії постановив, що мешканці перевантаженої кільцевої дороги мають право на компенсацію 10 тисяч євро через надмірний шум і забруднення дрібними частинками, що підкреслює актуальність нових правил.

Рішення влади Рима є частиною ширшої європейської тенденції до обмеження швидкості в містах з метою безпеки, захисту здоров’я громадян і зменшення екологічного навантаження.

