В центре Рима ограничили скорость автомобилей до 30 км/ч

С 15 января в историческом центре Рима введено ограничение скорости движения автомобилей до 30 км/ч. Ранее на тех же улицах, переполненных жителями, туристами и автомобилями, действовало ограничение 50 км/ч.

Как сообщает Corriere della Sera, изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения. По данным местных властей, превышение скорости является причиной около 7,5% дорожно-транспортных происшествий в городе. Ожидается, что снижение скорости также уменьшит шумовое загрязнение примерно на 2 децибела.

Рим присоединился к ряду европейских столиц, таких как Лондон, Брюссель, Париж, Хельсинки и Амстердам, которые уже ввели подобные ограничения. Мэр Рима Роберто Гуальтьери с 2021 года призывает жителей ограничить использование частных автомобилей и одновременно увеличил количество камер контроля скорости.

В ноябре 2025 года Верховный суд Италии постановил, что жители перегруженной кольцевой дороги имеют право на компенсацию в размере 10 тысяч евро из-за чрезмерного шума и загрязнения мелкими частицами, что подчеркивает актуальность новых правил.

Решение властей Рима является частью более широкой европейской тенденции к ограничению скорости в городах в целях безопасности, защиты здоровья граждан и уменьшения экологической нагрузки.

