Мін’юст звернувся до ВАКС із позовом щодо російського авіазаводу «Авіакор»

До стягнення Міністерством юстиції заявлено запчастини для літака АН-140.

Фото: airliners.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції 15 січня подало позов до Вищий антикорупційний суд про застосування санкцій до АТ «Авіакор-авіаційний завод».

Як повідомили в Мін’юсті, «Авіакор-авіаційний завод» є одним із найбільших авіабудівних підприємств Російської Федерації та входить до складу її оборонно-промислового комплексу. Підприємство здійснює авіабудування, капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, зокрема модернізацію та ремонт військових літаків.

У міністерстві наголошують, що така діяльність забезпечує матеріально-технічну підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України.

У межах поданого позову Міністерство юстиції заявило вимогу про стягнення активів, а саме — запчастин для літака АН-140.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.