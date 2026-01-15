Минюст обратился в ВАКС с иском в отношении российского авиазавода «Авиакор»

К взысканию Министерством юстиции заявлены запчасти для самолета АН-140.

Фото: airliners.net

Министерство юстиции 15 января подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к АО «Авиакор-авиационный завод».

Как сообщили в Минюсте, «Авиакор-авиационный завод» является одним из крупнейших авиастроительных предприятий Российской Федерации и входит в состав ее оборонно-промышленного комплекса. Предприятие осуществляет авиастроение, капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, в частности модернизацию и ремонт военных самолетов.

В министерстве подчеркивают, что такая деятельность обеспечивает материально-техническую поддержку вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В рамках поданного иска Министерство юстиции заявило требование о взыскании активов, а именно — запасных частей для самолета АН-140.

