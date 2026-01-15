У Києві лютують морози – прості правила, як захистити руки та ноги від переохолодження

Лікарі пояснили, як уникнути переохолодження та обмороження в умовах тривалого похолодання.

У Києві через значне похолодання, яке, за прогнозами синоптиків, триватиме до кінця січня, Департамент охорони здоров’я міста закликає мешканців дотримуватися правил безпеки у морозну погоду.

Як зазначила лікарка-терапевтка, директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району Леся Грицишин, холод негативно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, через що кров приливає до внутрішніх органів. Найпершими мерзнуть пальці рук і ніг, вуха та ніс.

Основні рекомендації лікарки для безпечного перебування на морозі:

Багатошаровий одяг – три шари: термобілизна, середній шар (светр), верхній одяг (куртка, штани). Пітніння на морозі небезпечне.

Захист відкритих ділянок – рукавички, шапка, шарф, піднятий комір.

Вільне взуття – тісне взуття порушує кровообіг; краще обирати з товстою підошвою.

Ситна їжа та теплі напої – висококалорійна їжа перед виходом на вулицю та термос із чаєм для тривалої прогулянки.

Фізична активність – рухати пальцями, виконувати прості вправи для покращення кровообігу, щогодини заходити у тепле приміщення.

Симптоми переохолодження включають тремтіння, «воскові» плями на шкірі, оніміння, виснаження, нечітку вимову та сонливість. У дітей шкіра може ставати яскраво-червоною та холодною на дотик. Перша допомога – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо температура тіла нижча за 34°С, потрібна госпіталізація. Ознаки серйозного ураження: білий або сіро-жовтий колір шкіри, її твердість та оніміння.

Лікарка застерігає від застосування «народних» методів: не розтирати обморожені ділянки снігом, не опускати кінцівки в гарячу воду та не прикладати до батарей. Слід обирати «внутрішнє зігрівання» – теплі напої, термоізолюючі пов’язки, і звертатися до лікаря у разі серйозних ушкоджень.

Також у Департаменті охорони здоров’я наголошують на відмові від алкоголю та куріння. Спиртне створює ілюзію тепла, розширюючи судини та сприяючи швидкій тепловтраті, а нікотин шкодить судинам і посилює ризик переохолодження. Металеві прикраси слід знімати, щоб уникнути холодового опіку при контакті зі шкірою.

