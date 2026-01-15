  1. В Україні

У Києві лютують морози – прості правила, як захистити руки та ноги від переохолодження

22:44, 15 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лікарі пояснили, як уникнути переохолодження та обмороження в умовах тривалого похолодання.
У Києві лютують морози – прості правила, як захистити руки та ноги від переохолодження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві через значне похолодання, яке, за прогнозами синоптиків, триватиме до кінця січня, Департамент охорони здоров’я міста закликає мешканців дотримуватися правил безпеки у морозну погоду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначила лікарка-терапевтка, директорка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району Леся Грицишин, холод негативно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони звужуються для збереження тепла, через що кров приливає до внутрішніх органів. Найпершими мерзнуть пальці рук і ніг, вуха та ніс.

Основні рекомендації лікарки для безпечного перебування на морозі:

  • Багатошаровий одяг – три шари: термобілизна, середній шар (светр), верхній одяг (куртка, штани). Пітніння на морозі небезпечне.
  • Захист відкритих ділянок – рукавички, шапка, шарф, піднятий комір.
  • Вільне взуття – тісне взуття порушує кровообіг; краще обирати з товстою підошвою.
  • Ситна їжа та теплі напої – висококалорійна їжа перед виходом на вулицю та термос із чаєм для тривалої прогулянки.
  • Фізична активність – рухати пальцями, виконувати прості вправи для покращення кровообігу, щогодини заходити у тепле приміщення.

Симптоми переохолодження включають тремтіння, «воскові» плями на шкірі, оніміння, виснаження, нечітку вимову та сонливість. У дітей шкіра може ставати яскраво-червоною та холодною на дотик. Перша допомога – зайти у тепле приміщення, зігрітися, випити теплий напій та поїсти. Якщо температура тіла нижча за 34°С, потрібна госпіталізація. Ознаки серйозного ураження: білий або сіро-жовтий колір шкіри, її твердість та оніміння.

Лікарка застерігає від застосування «народних» методів: не розтирати обморожені ділянки снігом, не опускати кінцівки в гарячу воду та не прикладати до батарей. Слід обирати «внутрішнє зігрівання» – теплі напої, термоізолюючі пов’язки, і звертатися до лікаря у разі серйозних ушкоджень.

Також у Департаменті охорони здоров’я наголошують на відмові від алкоголю та куріння. Спиртне створює ілюзію тепла, розширюючи судини та сприяючи швидкій тепловтраті, а нікотин шкодить судинам і посилює ризик переохолодження. Металеві прикраси слід знімати, щоб уникнути холодового опіку при контакті зі шкірою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ медицина погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]