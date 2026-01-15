  1. В Украине

В Киеве бушуют морозы – простые правила, как защитить руки и ноги от переохлаждения

22:44, 15 января 2026
Врачи объяснили, как избежать переохлаждения и обморожения в условиях длительного похолодания.
В Киеве из-за значительного похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, продлится до конца января, Департамент здравоохранения города призывает жителей соблюдать правила безопасности в морозную погоду.

Как отметила врач-терапевт, директор КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» Дарницкого района Леся Грицишин, холод негативно влияет на мелкие кровеносные сосуды конечностей. Они сужаются для сохранения тепла, из-за чего кровь приливает к внутренним органам. Первыми мерзнут пальцы рук и ног, уши и нос.

Основные рекомендации врача для безопасного пребывания на морозе:

  • Многослойная одежда – три слоя: термобелье, средний слой (свитер), верхняя одежда (куртка, брюки). Потение на морозе опасно.
  • Защита открытых участков – перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник.
  • Свободная обувь – тесная обувь нарушает кровообращение; лучше выбирать с толстой подошвой.
  • Сытная пища и теплые напитки – высококалорийная пища перед выходом на улицу и термос с чаем для длительной прогулки.
  • Физическая активность – двигать пальцами, выполнять простые упражнения для улучшения кровообращения, каждый час заходить в теплое помещение.

Симптомы переохлаждения включают дрожь, «восковые» пятна на коже, онемение, истощение, нечеткое произношение и сонливость. У детей кожа может становиться ярко-красной и холодной на ощупь. Первая помощь – зайти в теплое помещение, согреться, выпить теплый напиток и поесть. Если температура тела ниже 34°С, требуется госпитализация. Признаки серьезного поражения: белый или серо-желтый цвет кожи, ее твердость и онемение.

Врач предостерегает от применения «народных» методов: не растирать обмороженные участки снегом, не опускать конечности в горячую воду и не прикладывать к батареям. Следует выбирать «внутреннее согревание» – теплые напитки, термоизолирующие повязки, и обращаться к врачу в случае серьезных повреждений.

Также в Департаменте здравоохранения подчеркивают необходимость отказа от алкоголя и курения. Спиртное создает иллюзию тепла, расширяя сосуды и способствуя быстрой теплопотере, а никотин вредит сосудам и усиливает риск переохлаждения. Металлические украшения следует снимать, чтобы избежать холодового ожога при контакте с кожей.

Киев медицина погода

