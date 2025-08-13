На Алясці оголосили евакуацію через загрозу повені перед зустріччю Трампа і Путіна — що відомо

Аляска між стихією та політикою: Джуно затоплює, Анкоридж готується до візиту Трампа і Путіна.

У Джуно, столиці Аляски, сотням мешканців та підприємств наказали евакуюватися через небезпеку масштабної повені, спричиненої таненням льодовика. Про це повідомляє Independent.

Водночас на Алясці готуються й до важливої дипломатичної події — 15 серпня у місті Анкоридж має відбутися зустріч Дональда Трампа та Путіна.

За даними Національної служби погоди США, у басейні Suicide Basin — відгалуженні льодовика Менденхолл, що розташований над Джуно, — стався прорив льодовикового озера. Через зміни клімату льодовик поступово відступає, і з 2011 року басейн щороку спричиняє раптові викиди води, що призводять до переливу озера та річки Менденхолл.

Місцева влада повідомила, що викид води вже розпочався, і повінь очікується до середи. Жителів закликали залишити зону можливого підтоплення.

Наразі рівень річки Менденхолл становить 9,85 фута, тоді як критична позначка починається з 14 футів. Прогнозується, що в середу близько 16:00 він підніметься до 16,6 фута — це перевищить попередній рекорд у 15,99 фута, зафіксований у серпні 2024 року. Повеневе попередження діятиме щонайменше до четверга 8:00 ранку за місцевим часом.

Губернатор Аляски Майк Данліві вже оголосив надзвичайний стан, щоб заздалегідь залучити ресурси штату для захисту життя людей, їхніх домівок та важливої інфраструктури.

«Ми хочемо діяти на випередження, щоб зменшити наслідки та забезпечити безпеку громади», — йдеться в його заяві.

У Департаменті військових та ветеранських справ Аляски нагадали, що ця потенційно рекордна повінь — третя за останні два роки. Після руйнівної повені торік, яка пошкодила будинки та об’єкти інфраструктури, вздовж річки було встановлено двомильні захисні бар’єри.

«Я відчуваю, що цього року ми готові», — сказала очільниця міста Кейті Костер. — «Дуже сподіваюся, що в четвер ми зможемо сказати, що впоралися».

