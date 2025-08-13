Практика судів
  1. У світі

На Алясці оголосили евакуацію через загрозу повені перед зустріччю Трампа і Путіна — що відомо

11:11, 13 серпня 2025
Аляска між стихією та політикою: Джуно затоплює, Анкоридж готується до візиту Трампа і Путіна.
На Алясці оголосили евакуацію через загрозу повені перед зустріччю Трампа і Путіна — що відомо
Ілюстративне фото, джерело - Marc Lester/Anchorage Daily News via AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Джуно, столиці Аляски, сотням мешканців та підприємств наказали евакуюватися через небезпеку масштабної повені, спричиненої таненням льодовика. Про це повідомляє Independent.

Водночас на Алясці готуються й до важливої дипломатичної події — 15 серпня у місті Анкоридж має відбутися зустріч Дональда Трампа та Путіна.

За даними Національної служби погоди США, у басейні Suicide Basin — відгалуженні льодовика Менденхолл, що розташований над Джуно, — стався прорив льодовикового озера. Через зміни клімату льодовик поступово відступає, і з 2011 року басейн щороку спричиняє раптові викиди води, що призводять до переливу озера та річки Менденхолл.

Місцева влада повідомила, що викид води вже розпочався, і повінь очікується до середи. Жителів закликали залишити зону можливого підтоплення.

Наразі рівень річки Менденхолл становить 9,85 фута, тоді як критична позначка починається з 14 футів. Прогнозується, що в середу близько 16:00 він підніметься до 16,6 фута — це перевищить попередній рекорд у 15,99 фута, зафіксований у серпні 2024 року. Повеневе попередження діятиме щонайменше до четверга 8:00 ранку за місцевим часом.

Губернатор Аляски Майк Данліві вже оголосив надзвичайний стан, щоб заздалегідь залучити ресурси штату для захисту життя людей, їхніх домівок та важливої інфраструктури.

«Ми хочемо діяти на випередження, щоб зменшити наслідки та забезпечити безпеку громади», — йдеться в його заяві.

У Департаменті військових та ветеранських справ Аляски нагадали, що ця потенційно рекордна повінь — третя за останні два роки. Після руйнівної повені торік, яка пошкодила будинки та об’єкти інфраструктури, вздовж річки було встановлено двомильні захисні бар’єри.

«Я відчуваю, що цього року ми готові», — сказала очільниця міста Кейті Костер. — «Дуже сподіваюся, що в четвер ми зможемо сказати, що впоралися».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду