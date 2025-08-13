На Аляске объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения перед встречей Трампа и Путина — что известно

Аляска между стихией и политикой: Джуно затапливает, Анкоридж готовится к визиту Трампа и Путина.

Иллюстративные фото, источник - Marc Lester/Anchorage Daily News via AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Джуно, столице Аляски, сотням жителей и предприятий приказали эвакуироваться из-за угрозы масштабного наводнения, вызванного таянием ледника. Об этом сообщает Independent.

В то же время на Аляске готовятся и к важному дипломатическому событию — 15 августа в городе Анкоридж должна состояться встреча Дональда Трампа и Путина.

По данным Национальной метеорологической службы США, в бассейне Suicide Basin — ответвлении ледника Менденхолл, расположенного над Джуно, — произошёл прорыв ледникового озера. Из-за изменений климата ледник постепенно отступает, и с 2011 года бассейн ежегодно вызывает резкие выбросы воды, которые приводят к переливу озера и реки Менденхолл.

Местные власти сообщили, что сброс воды уже начался, и наводнение ожидается до среды. Жителей призвали покинуть зону возможного затопления.

В настоящее время уровень реки Менденхолл составляет 9,85 фута, тогда как критическая отметка начинается с 14 футов. Прогнозируется, что в среду около 16:00 он поднимется до 16,6 фута — это превысит предыдущий рекорд в 15,99 фута, зафиксированный в августе 2024 года. Предупреждение о наводнении будет действовать как минимум до четверга, 8:00 утра по местному времени.

Губернатор Аляски Майк Данливи уже объявил чрезвычайное положение, чтобы заранее привлечь ресурсы штата для защиты жизни людей, их домов и важной инфраструктуры.

«Мы хотим действовать на опережение, чтобы снизить последствия и обеспечить безопасность сообщества», — говорится в его заявлении.

В Департаменте военных и дел ветеранов Аляски напомнили, что это потенциально рекордное наводнение — третье за последние два года. После разрушительного наводнения в прошлом году, которое повредило дома и объекты инфраструктуры, вдоль реки были установлены двухмильные защитные барьеры.

«Я чувствую, что в этом году мы готовы», — сказала глава города Кейти Костер. — «Очень надеюсь, что в четверг мы сможем сказать, что справились».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.