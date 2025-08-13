Практика судов
  1. В мире

На Аляске объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения перед встречей Трампа и Путина — что известно

11:11, 13 августа 2025
Аляска между стихией и политикой: Джуно затапливает, Анкоридж готовится к визиту Трампа и Путина.
На Аляске объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения перед встречей Трампа и Путина — что известно
Иллюстративные фото, источник - Marc Lester/Anchorage Daily News via AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Джуно, столице Аляски, сотням жителей и предприятий приказали эвакуироваться из-за угрозы масштабного наводнения, вызванного таянием ледника. Об этом сообщает Independent.

В то же время на Аляске готовятся и к важному дипломатическому событию — 15 августа в городе Анкоридж должна состояться встреча Дональда Трампа и Путина.

По данным Национальной метеорологической службы США, в бассейне Suicide Basin — ответвлении ледника Менденхолл, расположенного над Джуно, — произошёл прорыв ледникового озера. Из-за изменений климата ледник постепенно отступает, и с 2011 года бассейн ежегодно вызывает резкие выбросы воды, которые приводят к переливу озера и реки Менденхолл.

Местные власти сообщили, что сброс воды уже начался, и наводнение ожидается до среды. Жителей призвали покинуть зону возможного затопления.

В настоящее время уровень реки Менденхолл составляет 9,85 фута, тогда как критическая отметка начинается с 14 футов. Прогнозируется, что в среду около 16:00 он поднимется до 16,6 фута — это превысит предыдущий рекорд в 15,99 фута, зафиксированный в августе 2024 года. Предупреждение о наводнении будет действовать как минимум до четверга, 8:00 утра по местному времени.

Губернатор Аляски Майк Данливи уже объявил чрезвычайное положение, чтобы заранее привлечь ресурсы штата для защиты жизни людей, их домов и важной инфраструктуры.

«Мы хотим действовать на опережение, чтобы снизить последствия и обеспечить безопасность сообщества», — говорится в его заявлении.

В Департаменте военных и дел ветеранов Аляски напомнили, что это потенциально рекордное наводнение — третье за последние два года. После разрушительного наводнения в прошлом году, которое повредило дома и объекты инфраструктуры, вдоль реки были установлены двухмильные защитные барьеры.

«Я чувствую, что в этом году мы готовы», — сказала глава города Кейти Костер. — «Очень надеюсь, что в четверг мы сможем сказать, что справились».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду